Россиянам рассказали о самом вредном виде соли

Россиянам рассказали, какая соль самая бесполезная для здоровья и что её лучше обходить стороной в магазинах. Интересно, но именно этот вид больше всего любят использовать на своей кухне хозяйки. Речь идёт о мелкой поваренной соли, она же «ультра». Об этом заявила диетолог Кристина Войт в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметила, что привычная для многих «ультра» может нанести вред организму. Часто она является причиной лишнего веса, отёков и высокого холестерина. Поэтому лучше от такого вида соли вовсе отказаться.

«Это не йодированная соль, не обогащённая калием или магнием. Никакой пользы от неё нет, только вред», — подчеркнула эксперт.