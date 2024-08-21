Россиянам рассказали о самом вредном виде соли
Диетолог Войт: Мелкая поваренная соль может стать причиной лишнего веса и отёков
Россиянам рассказали, какая соль самая бесполезная для здоровья и что её лучше обходить стороной в магазинах. Интересно, но именно этот вид больше всего любят использовать на своей кухне хозяйки. Речь идёт о мелкой поваренной соли, она же «ультра». Об этом заявила диетолог Кристина Войт в беседе с NEWS.ru.
Специалист отметила, что привычная для многих «ультра» может нанести вред организму. Часто она является причиной лишнего веса, отёков и высокого холестерина. Поэтому лучше от такого вида соли вовсе отказаться.
«Это не йодированная соль, не обогащённая калием или магнием. Никакой пользы от неё нет, только вред», — подчеркнула эксперт.
Стоит отметить, что в целом излишнее употребление соли способствует развитию гипертонии, а следовательно, может привести к инфаркту или инсульту. Поэтому рекомендуется ограничить её количество, а можно и вообще отказаться от добавления соли в пищу. ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять не более 2000 мг соли в сутки. Это меньше пяти граммов в день и немного меньше одной чайной ложки.