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21 августа, 12:34

Россиянам рассказали о самом вредном виде соли

Диетолог Войт: Мелкая поваренная соль может стать причиной лишнего веса и отёков

Россиянам рассказали, какая соль самая бесполезная для здоровья и что её лучше обходить стороной в магазинах. Интересно, но именно этот вид больше всего любят использовать на своей кухне хозяйки. Речь идёт о мелкой поваренной соли, она же «ультра». Об этом заявила диетолог Кристина Войт в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметила, что привычная для многих «ультра» может нанести вред организму. Часто она является причиной лишнего веса, отёков и высокого холестерина. Поэтому лучше от такого вида соли вовсе отказаться.

«Это не йодированная соль, не обогащённая калием или магнием. Никакой пользы от неё нет, только вред», — подчеркнула эксперт.

Кардиолог составила список продуктов со скрытой солью
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Стоит отметить, что в целом излишнее употребление соли способствует развитию гипертонии, а следовательно, может привести к инфаркту или инсульту. Поэтому рекомендуется ограничить её количество, а можно и вообще отказаться от добавления соли в пищу. ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять не более 2000 мг соли в сутки. Это меньше пяти граммов в день и немного меньше одной чайной ложки.

Обложка ©

freepik / Racool_studio

Алёна Зиновьева
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