Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 13:34

Россиянам рассказали, что отказ от добавления соли в пищу принесёт только пользу

Врач Саламатина: Взрослым можно употреблять не более 2000 мг соли в день

Взрослым нужно употреблять не более 2000 мг соли в день. Обложка © Freepik / jcomp

Взрослым нужно употреблять не более 2000 мг соли в день. Обложка © Freepik / jcomp

При чрезмерном употреблении поваренная соль способствует развитию гипертонии, а следовательно, может привести к инфаркту или инсульту. Поэтому рекомендовано ограничивать её количество, а можно и вообще отказаться от добавления соли в пищу. Об этом рассказала врач-кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.

По словам доктора, ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять не более 2000 мг соли в день. Это меньше пяти граммов в день и немного меньше одной чайной ложки. Полный отказ от неё, то есть неиспользование при приготовлении пищи, также не опасен.

"Организм и так получает достаточно соли из готовых продуктов. Они всегда её содержат — даже хлеб, кефир и творог, не говоря уже о сыре, колбасе, консервах", — пояснила кардиолог в беседе с "Газетой.ru".

При этом поддерживать кровяное давление в норме, обеспечивать работу нервов и мышц, регулировать баланс жидкости в организме — всё это помогает делать соль. Поэтому полный отказ от неё недопустим, предупредила терапевт.

Кардиолог составила список продуктов со скрытой солью
Кардиолог составила список продуктов со скрытой солью

Ранее россиян предупредили о вреде избытка соли. В отдельных случаях человеку даже может потребоваться пересадка почки. Её излишки в организме увеличивают риск снижения способности этого органа отфильтровывать отходы и токсины из крови.

Евгения Мосс
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров