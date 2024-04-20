Россиянам рассказали, что отказ от добавления соли в пищу принесёт только пользу

При чрезмерном употреблении поваренная соль способствует развитию гипертонии, а следовательно, может привести к инфаркту или инсульту. Поэтому рекомендовано ограничивать её количество, а можно и вообще отказаться от добавления соли в пищу. Об этом рассказала врач-кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.

По словам доктора, ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять не более 2000 мг соли в день. Это меньше пяти граммов в день и немного меньше одной чайной ложки. Полный отказ от неё, то есть неиспользование при приготовлении пищи, также не опасен.

"Организм и так получает достаточно соли из готовых продуктов. Они всегда её содержат — даже хлеб, кефир и творог, не говоря уже о сыре, колбасе, консервах", — пояснила кардиолог в беседе с "Газетой.ru".

При этом поддерживать кровяное давление в норме, обеспечивать работу нервов и мышц, регулировать баланс жидкости в организме — всё это помогает делать соль. Поэтому полный отказ от неё недопустим, предупредила терапевт.