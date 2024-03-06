Кардиолог составила список продуктов со скрытой солью

Избыточное употребление соли повышает артериальное давление и приводит к росту числа сердечно-сосудистых болезней в мире. Порой человек перебарщивает с этой специей, даже не зная об этом, предупредила врач-терапевт, кардиолог Этери Колесник в беседе с "Вечерней Москвой".

Она напомнила про исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым взрослый человек потребляет 11 граммов соли в день. А это в два раза превышает рекомендованную норму, которая составляет менее пяти граммов в день.

"Примерно 4–5 процентов, или 0,5 грамма, соли естественным образом присутствует в продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 13–15 процентов, или 1,4 грамма, соли приходится на "добавленную соль" во время приготовления пищи либо за столом", — рассказывает Этери Колесник.

Остальные 80 процентов (7,6 грамма) составляет скрытая соль, которая содержится в обработанных продуктах питания:

печенье

хлебе

сыре

овощных заготовках

рыбных или мясных консервах

сухих завтраках

колбасных изделиях

чипсах.

Для примера: содержание соли в одном солёном огурце составляет 3 грамма, на 100 грамм сыра выйдет до 3,5 грамма соли, на 100 грамм слабосолёной рыбы и икры — 5–8 грамм соли, отмечает кардиолог.

Чрезвычайно высокое количество соли, по словам терапевта, содержится в супах быстрого приготовления (от 2,8 до 4,1 грамма на порцию), блюдах азиатской кухни (от 5,5 до 11 грамм на порцию) и шашлыке (от 4,0 до 8,4 грамма). Базовый набор еды в ресторане быстрого питания (бургер, картошка, соус) будет содержать около 4,5 грамма соли. Врач предупредила, что избыток соли в рационе может повышать артериальное давление, провоцируя возникновение у человека сердечно-сосудистых заболеваний.

"Ограничение потребления соли, напротив, способствует снижению артериального давления, поэтому особенно важно для пациентов с гипертонической болезнью", — заключила кардиолог.