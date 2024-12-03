Учёные создали «умную упаковку» для определения срока годности продуктов

Учёные из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге разработали инновационные флуоресцентные индикаторы на основе углеродных точек, которые помогут покупателям определять реальный срок годности продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Отслеживать реальный срок годности помогает интеллектуальная упаковка пищевых продуктов: «Многие исследователи по всему миру работают над разработкой интеллектуальной упаковки. Мы выбрали углеродные точки, закреплённые на полисахаридах, — это биосовместимые и нетоксичные материалы, которые легко синтезировать. На их основе мы создали флуоресцентные индикаторы. Лабораторные тесты показали, что индикаторы реагируют на сероводород, который выделяется при гниении белковых продуктов, таких как мясо, курица, рыба и морепродукты. Чем больше сероводорода в упаковке, тем слабее светится индикатор под ультрафиолетовым излучением. Это означает, что продукт испортился», — рассказала руководитель исследования и заведующая лабораторией научно-образовательного центра химического инжиниринга и биотехнологий ИТМО Елена Назарова.

Для удобства покупателей учёные разработали прототип модуля для смартфона, оснащённого ультрафиолетовым светодиодом. Модуль устанавливается поверх упаковки, и ультрафиолет направляется на индикатор. Камера смартфона фиксирует изменение интенсивности свечения, а специальная программа на компьютере анализирует данные. В будущем планируется создание более компактной версии модуля для установки в магазинах и мобильного приложения, которое позволит покупателям быстро оценивать свежесть продуктов.

Разработка получила финансовую поддержку в размере шести миллионов рублей благодаря победе в реалити-шоу «Страсти по грантам», где молодые учёные соревновались за гранты Российского научного фонда (РНФ). Это позволит продолжить исследования и усовершенствовать технологию, чтобы сделать её более доступной для широкой общественности.