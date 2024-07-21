Собачье сердце: Как учёные продлевают молодость людям, пересаживая органы животных Идея омоложения человека с помощью пересадки тканей от животных получила большое распространение в науке начиная с конца XIX века. Именно в это время и появились учёные, которые стали прототипами профессора Преображенского из романа "Собачье сердце" Михаила Булгакова. 20 июля, 22:15 Идея омоложения человека с помощью пересадки тканей от животных получила большое распространение в науке начиная с конца XIX века. Кадр из фильма "Собачье сердце", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Экстракт из собак и морских свинок

Всё началось с физиолога Шарля Броун-Секара — наполовину американца, наполовину француза. Вернее, с того момента, когда учёный понял, что стареет. В 1889 году, когда Броун-Секару стукнуло 72, он начал впрыскивать себе под кожу водный экстракт яичек собак и морских свинок. Физиолог предположил, что в половых железах может содержаться вещество, которое позволяет мужчинам сохранять молодость. Он был, конечно, прав, и речь шла о тестостероне, но этот гормон был открыт только в XX веке.

Физиолог Шарль Броун-Секар. Фото © Wikipedia

Учёный нашёл, что инъекции вызывают сильную боль, вслед за которой идёт прилив работоспособности и улучшение работы мозга и внутренних органов. И хотя следом приходил упадок сил, учёные всего мира заинтересовались феноменом, и Броун-Секар стал родоначальником гормонозаместительной терапии.

Железы обезьян

В начале XX века идеи Броун-Секара буквально расцвели. В Европе выходец из Тамбовской губернии Самуил Воронов приступил к экспериментам с щитовидной железой шимпанзе — он пересаживал её людям с больной щитовидкой и получал неплохие результаты. Писали, что однажды он пересадил железу 14-летнему мальчику, чьё умственное развитие остановилось в 6 лет. Мальчик якобы ожил и показал любознательность и живость ума.

Воронов надеялся таким образом лечить и деменцию. Половую силу старикам он пытался вернуть, вживляя им в яички тонкие срезы яичек от половозрелых шимпанзе и бабуинов. К обезьянам он прибег по простой причине — мужчины донорами яичек быть отказывались.

Самуил Воронов. Фото © Wikipedia / Bain News Service

Ткани приматов и человека срастались; успех был оглушительным — Воронову рукоплескали учёные, он издавал труды и писал книги. Вскоре по его методу в Европе работали 45 хирургов. В одной только Франции было произведено 500 операций. Пресса называла Воронова "спасителем престарелых миллионеров". Самуил Воронов стал основным кандидатом на прототип профессора Преображенского — тот, если помните, занимался именно этим.

В Америке в его честь была написана песня Monkey-Doodle-Doo, в которой пелось о том, что "если ты старый для танцев, то вживи себе железу обезьяны". В 1924 году Воронов провёл операцию по пересадке женщине яичников обезьяны и стал мечтать о том, как бы создать гибрид человека и примата, но тут фортуна от него отвернулась — богатые пациенты не получили ни бессмертия, ни вечной молодости и стали умирать. Разорение находчивого учёного завершила Вторая мировая война.

Козлиные яички

Одновременно с Вороновым в США действовал ещё один "светоч науки" — Джон Бринкли. Этот человек не имел медицинского образования, что не мешало ему пересаживать людям яички козлов. Страшно представить, но он орудовал почти 20 лет и сколотил состояние. За операцию брал по 750 долларов — то есть оперировал людей исключительно богатых. Дошёл до того, что вшивал яичники коз в брюшную полость женщинам, желавшим вернуть молодость. Увы, его пациенты умирали от несовместимости тканей и инфекций, занесённых Бринкли во время операций. В конце концов козлиный хирург разорился из-за судебных исков.

Современный биохакинг

Впрочем, учёные и авантюристы прошлых лет не идут ни в какое сравнение с учёными XXI века, которые редактируют гены животных и пересаживают им клетки людей, чтобы в будущем получить донорские органы и совместить несовместимые ткани. Вы удивитесь, но наука шагнула в такие дали, что Виктор Франкенштейн может отдыхать. Уже никого не удивишь мышью, на спине которой выращено человеческое ухо, которое потом пересадят пациенту.

А как вам обезьяна, половина клеток мозга которой — человеческие? Или это уже не обезьяна? Идут эксперименты с гибридизацией человека и животных. Наша цивилизация сталкивается с вопросами этики. Что перевесит? На одной чаше весов колеблется здоровье и долголетие людей, а на другой — ответ на вопрос: насколько далеко можно уйти в подобных исследованиях. Ведь настанет момент, и фантастический фильм "Химера" станет явью.

Авторы Александр Лаврентьев