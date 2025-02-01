Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 13:27

В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов

В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов, сообщает SHOT.

В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов. Фото © Telegram / SHOT

В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов. Фото © Telegram / SHOT

Семейная пара из Казани, разбившая палатку на пляже Гоа, планировала встретить рассвет, но столкнулась с ужасом. Ночью, когда супруги уснули, их разбудил яркий свет фонарика. Муж вышел наружу и столкнулся с двумя местными жителями, вооружёнными мачете.

После первого столкновения туристы вернулись в палатку, но вскоре вновь проснулись от света — нападавшие вернулись. При новом столкновении один из мужчин ударил россиянина мачете по лицу, нанеся глубокие раны.

Супруги успели сбежать и вызвали помощь. Мужчине оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Российский чиновник приехал в Таиланд, заехал в отель и умер
Российский чиновник приехал в Таиланд, заехал в отель и умер

Ранее сообщалось о ДТП на Пхукете с участием россиян.Туристический автобус, перевозивший группу россиян с экскурсии, потерял управление и съехал с дороги, застряв на горном склоне. Спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие: спасатели аккуратно эвакуировали пассажиров, спуская их по склону горы. В результате аварии 8 человек были госпитализированы, среди которых оказалась семья с детьми.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar