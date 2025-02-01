В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов
В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов, сообщает SHOT.
В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов. Фото © Telegram / SHOT
Семейная пара из Казани, разбившая палатку на пляже Гоа, планировала встретить рассвет, но столкнулась с ужасом. Ночью, когда супруги уснули, их разбудил яркий свет фонарика. Муж вышел наружу и столкнулся с двумя местными жителями, вооружёнными мачете.
После первого столкновения туристы вернулись в палатку, но вскоре вновь проснулись от света — нападавшие вернулись. При новом столкновении один из мужчин ударил россиянина мачете по лицу, нанеся глубокие раны.
Супруги успели сбежать и вызвали помощь. Мужчине оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о ДТП на Пхукете с участием россиян.Туристический автобус, перевозивший группу россиян с экскурсии, потерял управление и съехал с дороги, застряв на горном склоне. Спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие: спасатели аккуратно эвакуировали пассажиров, спуская их по склону горы. В результате аварии 8 человек были госпитализированы, среди которых оказалась семья с детьми.
Life.ru / Шедеврум