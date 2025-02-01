В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов, сообщает SHOT.

В Индии двое неизвестных с мачете напали на российских туристов. Фото © Telegram / SHOT

Семейная пара из Казани, разбившая палатку на пляже Гоа, планировала встретить рассвет, но столкнулась с ужасом. Ночью, когда супруги уснули, их разбудил яркий свет фонарика. Муж вышел наружу и столкнулся с двумя местными жителями, вооружёнными мачете.

После первого столкновения туристы вернулись в палатку, но вскоре вновь проснулись от света — нападавшие вернулись. При новом столкновении один из мужчин ударил россиянина мачете по лицу, нанеся глубокие раны.

Супруги успели сбежать и вызвали помощь. Мужчине оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.