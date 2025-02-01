Туристический автобус слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде, пострадали россияне
Туристический автобус слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде
На живописных склонах Пхукета в Таиланде произошло ДТП. Туристический автобус, перевозивший группу россиян с экскурсии, потерял управление и съехал с дороги, застряв на горном склоне.
Туристический автобус слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT
Согласно информации от SHOT, авария случилась на известном перевале Карон-Патонг. Очевидцы рассказали, что водитель не смог справиться с управлением, и автобус оказался в кювете недалеко от одного из популярных отелей.
Спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие: спасатели аккуратно эвакуировали пассажиров, спуская их по склону горы. В результате аварии 8 человек были госпитализированы, среди которых оказалась семья с детьми. На месте продолжаются работы по извлечению оставшихся пассажиров и оценке ситуации. Спасатели и медики делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пострадавших в этой непростой ситуации.
Это не первый инцидент с участием россиян в Таиланде. Ранее россиянина задержали по подозрению в убийстве сына в Таиланде: мужчина выбросил подростка за борт лодки, и тот попал под гребной винт. Не исключено, что гибель мальчика была случайной — очевидцы рассказывают, что отец просто хотел подшутить над сыном. Подозреваемому может грозить даже смертная казнь. А недавно там трагически погиб россиянин, упав с мотоцикла.
SHOT