Туристический автобус слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде, пострадали россияне

На живописных склонах Пхукета в Таиланде произошло ДТП. Туристический автобус, перевозивший группу россиян с экскурсии, потерял управление и съехал с дороги, застряв на горном склоне.

Туристический автобус слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде. Видео © Telegram / SHOT

Согласно информации от SHOT, авария случилась на известном перевале Карон-Патонг. Очевидцы рассказали, что водитель не смог справиться с управлением, и автобус оказался в кювете недалеко от одного из популярных отелей.