Россиянин погиб в Таиланде при падении с мотоцикла

На острове Пхукет трагически погиб россиянин, упав с мотоцикла. Как сообщает портал The Phuket News, 35-летний турист не смог справиться с управлением на повороте и столкнулся с ограждением.

Трагедия произошла 24 января. Несмотря на помощь медиков, мужчина скончался по пути в больницу из-за тяжёлой травмы головы. Сообщается, что местные власти проинформировали российское посольство об инциденте.

Россиянка попала в жуткую аварию на байке в Таиланде, теперь ей срочно ищут доноров крови

Россиянка попала в жуткую аварию на байке в Таиланде, теперь ей срочно ищут доноров крови

Другого россиянина задержали по подозрению в убийстве сына в Таиланде: мужчина выбросил подростка за борт лодки, и тот попал под гребной винт. Не исключено, что гибель мальчика была случайной — очевидцы рассказывают, что отец просто хотел подшутить над сыном. Подозреваемому может грозить даже смертная казнь.