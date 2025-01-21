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21 января, 11:17

Россиянка попала в жуткую аварию на байке в Таиланде, теперь ей срочно ищут доноров крови

Россиянке экстренно ищут доноров крови в Таиланде из-за аварии на мотоцикле

В Таиланде срочно требуется донорская кровь для россиянки, находящейся в тяжелом состоянии после аварии на мотоцикле, пишет SHOT.

Анастасия Шемчук. Фото © SHOT

Анастасия Шемчук. Фото © SHOT

Как сообщается, 40-летняя Анастасия Шемчук отправилась на отдых на Пхукет из Подмосковья с мужем и 14-летним сыном. На днях она вместе с сыном решила покататься на скутере и осмотреть окрестности. На трассе в районе Равай она не справилась с управлением, разогналась и врезалась в автомобиль марки «Мазда». Машина протащила её несколько метров, а сын выпал на дорогу, но, к счастью, не получил серьезных травм.

Анастасию срочно госпитализировали в Vachira Phuket Hospital в тяжёлом состоянии с пробитой головой. Чтобы спасти её, необходима операция с переливанием крови. По словам родных, у туристки вторая отрицательная группа, которая отсутствует в местном банке крови. Отрицательный резус-фактор довольно редкий среди тайцев. На данный момент женщина не может быть транспортирована, и о её возвращении на родину не может быть и речи.

Россиянка трудится в нефтяной компании и активно участвует в различных спортивных марафонах.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде скончался российский чиновник всего через несколько часов после своего прибытия в отель. Он успел позвонить бывшей супруге и старшему сыну, но вскоре перестал отвечать на звонки. На протяжении двух недель его родственники не имели никаких известий о его состоянии.

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SHOT

Николь Вербер
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