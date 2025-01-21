Россиянка попала в жуткую аварию на байке в Таиланде, теперь ей срочно ищут доноров крови
Россиянке экстренно ищут доноров крови в Таиланде из-за аварии на мотоцикле
В Таиланде срочно требуется донорская кровь для россиянки, находящейся в тяжелом состоянии после аварии на мотоцикле, пишет SHOT.
Анастасия Шемчук. Фото © SHOT
Как сообщается, 40-летняя Анастасия Шемчук отправилась на отдых на Пхукет из Подмосковья с мужем и 14-летним сыном. На днях она вместе с сыном решила покататься на скутере и осмотреть окрестности. На трассе в районе Равай она не справилась с управлением, разогналась и врезалась в автомобиль марки «Мазда». Машина протащила её несколько метров, а сын выпал на дорогу, но, к счастью, не получил серьезных травм.
Анастасию срочно госпитализировали в Vachira Phuket Hospital в тяжёлом состоянии с пробитой головой. Чтобы спасти её, необходима операция с переливанием крови. По словам родных, у туристки вторая отрицательная группа, которая отсутствует в местном банке крови. Отрицательный резус-фактор довольно редкий среди тайцев. На данный момент женщина не может быть транспортирована, и о её возвращении на родину не может быть и речи.
Россиянка трудится в нефтяной компании и активно участвует в различных спортивных марафонах.
А ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде скончался российский чиновник всего через несколько часов после своего прибытия в отель. Он успел позвонить бывшей супруге и старшему сыну, но вскоре перестал отвечать на звонки. На протяжении двух недель его родственники не имели никаких известий о его состоянии.