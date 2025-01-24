Россиянин убил сына в Таиланде, теперь ему грозит смертная казнь

Россиянина задержали по подозрению в убийстве сына в Таиланде: мужчина выбросил подростка за борт лодки, и тот попал под гребной винт. Не исключено, что гибель мальчика была случайной — очевидцы рассказывают, что отец просто хотел подшутить над сыном. Подозреваемому может грозить даже смертная казнь.

Как выяснил SHOT, трагедия произошла в акватории Суринских островов. Катер вёз по экскурсионному маршруту 30 пассажиров, среди которых были 45-летний гражданин России Артём и его 13-летний сын Лукас. В какой-то момент мужчина внезапно схватил парня за ноги и выбросил за борт. Капитан тут же остановился и с другими пассажирами поднял подростка на борт. Однако оказалось, что мальчик попал под гребной винт и повредил голову. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но позже он скончался.

Россиянина задержали в Таиланде по подозрению в убийстве сына. Фото © SHOT

Знакомые Артёма рассказали, что он состоял в отношениях с местной женщиной и сын у него был как раз от неё: мальчик был гражданином Таиланда.

По словам некоторых очевидцев, Артём не собирался убивать сына, а хотел пошутить: скинуть его в воду, чтобы тот сам доплыл до берега: оставалось около 200 метров.

Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. Максимальное наказание — смертная казнь или пожизненное. Его мотивы выясняются.