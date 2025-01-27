Никакой индивидуальности и ещё 5 правил жизни в СССР, которые в 2025 году кажутся дикостью

Мы часто оглядываемся назад, чтобы понять, как жили наши бабушки и дедушки. Советский Союз — эпоха, в которой были свои нормы и правила. Но многое из того, что считалось нормальным тогда, сегодня вызывает удивление, а иногда даже шок. Мы собрали шесть таких «правил», которые для современного человека звучат, мягко говоря, странно.

1. Тотальная унификация

Жизнь в СССР: что кажется странным в 2025 году. Фото © ТАСС / Максим Блохин

Все жили «как надо». И это не просто про одинаковую мебель или одну на всех школу. Это про всё. Если человек слишком выделялся из толпы — яркой одеждой или поведением, — это вызывало подозрения. В наше время индивидуальность — главный тренд. Но в СССР за это могли вызвать на ковёр в школу или на работу.

2. Детский сад как обязательное воспитание

В СССР детей почти поголовно отдавали в садик. Это считалось нормой, иначе общество косо смотрело на семью. А что, если мама хочет сама воспитывать ребёнка? Или малышу нужен особый подход? Никого это не интересовало. Сегодня родители выбирают между садиком, няней или домашним обучением. А тогда выбор был один.

3. Дефицит как стиль жизни

Советские правила жизни: 6 фактов, которые вас удивят. Фото © ТАСС / Мамонтов Сергей, Неменов Александр

Не просто дефицит, а целая культура вокруг него. Достать модное платье или хороший кусок мяса было делом не только удачи, но и связей. Советский человек умел ждать и стоять в очередях часами, днями, месяцами и даже годами. Сегодня, когда доставка работает 24/7, такое терпение кажется суперспособностью из параллельной вселенной.

4. Книга жалоб как суд последней инстанции

Жаловаться в Советском Союзе было можно только через официальные каналы. Магазин обманул? Пиши в книгу жалоб. Надеешься, что кто-то прочитает и разберётся. А пока ждёшь — терпишь. Сейчас жалоба — это пара кликов в Интернете. Нам сложно представить, что когда-то это была целая процедура, причём далеко не всегда эффективная.

5. Коллектив — главнее личности

Что в СССР считалось нормой, а сейчас — дикость. Фото © ТАСС / Фотохроника / Александр Овчинников

«Коллективизм» был не просто словом, а жизненной философией. Личное счастье? Успех? Это всё вторично. Главное — интересы коллектива, бригады, завода. В 2025 году мы живём в мире, где личные цели — это приоритет. Звучит почти дико, что когда-то быть собой считалось эгоизмом.

6. Праздники с обязательной идеологией

Любой праздник — это не просто повод для веселья, а инструмент воспитания. Первомай, День революции — всё это сопровождалось маршами, лозунгами и обязательным участием. Сейчас праздники — это про отдых, а не про идеологию. Никакого давления, только личный выбор.

Правила жизни в СССР, которые шокируют сегодня. Фото © ТАСС / Николай Кубеев