Психолог назвал две причины, из-за которых не хочется работать после отпуска

Физически и психологически здоровому человеку после отпуска хочется вернуться в трудовой коллектив и продолжить работу, однако существуют две причины, которые отбивают желание выполнять поставленные задачи. Об этом рассказал психолог, лектор Российского общества «Знание» Григорий Спижевой.

Так, первая причина кроется в постотпускном синдроме, из-за которого снижается настроение и повышается сонливость. Однако это состояние пройдёт самостоятельно в течение недели, если возвращение в трудовой ритм сделать размеренным, позволять себе кратковременные перерывы и разнообразить вечерний досуг.

Гораздо опаснее, по словам эксперта, вторая причина — неврастения. Она возникает при длительной физической или психологической нагрузке и может привести к повышенной усталости и раздражительности, перепадам настроения и нездоровой реакции на мелочи.