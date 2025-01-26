Психолог назвал две причины, из-за которых не хочется работать после отпуска
Психолог Спижевой: Неврастения может отбить желание работать после отпуска
Физически и психологически здоровому человеку после отпуска хочется вернуться в трудовой коллектив и продолжить работу, однако существуют две причины, которые отбивают желание выполнять поставленные задачи. Об этом рассказал психолог, лектор Российского общества «Знание» Григорий Спижевой.
Так, первая причина кроется в постотпускном синдроме, из-за которого снижается настроение и повышается сонливость. Однако это состояние пройдёт самостоятельно в течение недели, если возвращение в трудовой ритм сделать размеренным, позволять себе кратковременные перерывы и разнообразить вечерний досуг.
Гораздо опаснее, по словам эксперта, вторая причина — неврастения. Она возникает при длительной физической или психологической нагрузке и может привести к повышенной усталости и раздражительности, перепадам настроения и нездоровой реакции на мелочи.
«Если у вас эмоциональное выгорание или неврастения, желательно обратиться к психологу или психотерапевту для подробной консультации, так как самостоятельно эта проблема не разрешится. Тут нужен курс восстановления, это не просто усталость», — предупреди собеседник РИА «ФедералПресс».
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