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14 января, 12:43

Психолог раскрыла феномен одиночества в современном мире

Психолог Павлова: Проблема одиночества особенно актуальна в современном мире

Проблема одиночества особенно актуальна в современном мире, когда цифровые технологии позволяют выстраивать коммуникации, минуя огромные расстояния, но людей, с которыми можно поделиться личным, остаётся всё меньше. Об этом рассказала философ и психолог Ирина Павлова.

По её словам, сегодня многие люди испытывают недостаток искреннего общения. Даже при постоянном нахождении в Сети истинная близость и эмоциональная поддержка могут оставаться недоступными. Ещё одной проблемой является стремление заниматься «показухой» на публику, при которой игнорируются реальные проблемы, полагает собеседница RuNews24.ru.

«Представьте, что человек улыбается на публике, а внутри бушует шторм», — психолог привела метафору, чтобы описать внутренние конфликты человека.

В итоге люди остаются под давлением внешнего образа успешного человека и не могут быть искренними при общении. По словам эксперта, одиночество в современном мире возникает как раз из-за невозможности раскрыть кому-то свои переживания и чувства.

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Борис Эльфанд
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