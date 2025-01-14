Психолог раскрыла феномен одиночества в современном мире

Проблема одиночества особенно актуальна в современном мире, когда цифровые технологии позволяют выстраивать коммуникации, минуя огромные расстояния, но людей, с которыми можно поделиться личным, остаётся всё меньше. Об этом рассказала философ и психолог Ирина Павлова.

По её словам, сегодня многие люди испытывают недостаток искреннего общения. Даже при постоянном нахождении в Сети истинная близость и эмоциональная поддержка могут оставаться недоступными. Ещё одной проблемой является стремление заниматься «показухой» на публику, при которой игнорируются реальные проблемы, полагает собеседница RuNews24.ru.

«Представьте, что человек улыбается на публике, а внутри бушует шторм», — психолог привела метафору, чтобы описать внутренние конфликты человека.