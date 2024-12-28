Названы красные флаги в начале отношений, заметив которые нужно бежать

Инфантильность и агрессивность — два красных флага, которые должны насторожить ещё в начале отношений. Они могут стать причиной расставания, уверен психолог Сергей Доценко. Инфантильность, по его словам, проявляется тогда, когда мы считаем партнёра «милашкой» или «душечкой».

«Это яма психологическая, потому что она может проявиться отношениях так, что вам придётся всё делать самостоятельно. Это касается и мужчин, и женщин. Когда видишь проблески инфантильности, есть повод насторожиться», — подчеркнул эксперт.