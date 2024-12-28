Названы красные флаги в начале отношений, заметив которые нужно бежать
Психолог Доценко: Инфантильность и агрессивность в отношениях должны насторожить
Инфантильность и агрессивность — два красных флага, которые должны насторожить ещё в начале отношений. Они могут стать причиной расставания, уверен психолог Сергей Доценко. Инфантильность, по его словам, проявляется тогда, когда мы считаем партнёра «милашкой» или «душечкой».
«Это яма психологическая, потому что она может проявиться отношениях так, что вам придётся всё делать самостоятельно. Это касается и мужчин, и женщин. Когда видишь проблески инфантильности, есть повод насторожиться», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что откровенно агрессивное поведение тоже может стать проблей в отношениях. По словам психолога, если партнёр слишком эмоционально реагирует на других людей или даже животных, ошибочно будет полагать, мол, к вам он не проявит подобного отношения.
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