«Настя справится»: Стало известно о психологической проблеме Волочковой
Сваха Осипова рекомендовала Волочковой перестать сравнивать мужчин с Керимовым
Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / volochkova_art
Бывшая прима Большого тетра Анастасия Волочкова не может выкинуть из головы миллиардера Сулеймана Керимова, отношения с которым уже давно закончились. Балерина продолжает сравнивать с ним каждого нового ухажёра, отметила сваха Анна Осипова в беседе с порталом «Страсти». Артистке стоит изменить подход к личной жизни, уверена специалист.
«Как бы банально это ни прозвучало, но Волочковой надо «отпустить» Керимова из своей головы с благодарностью и открыть сердце для новых отношений. <...> Это требует определённой работы, но я думаю, что Настя с этим справится», — подчеркнула сваха.
Ранее Анастасия Волочкова раскрыла, где и с кем будет встречать Новый год. Она сменила имидж на фоне отношений с новым возлюбленным. Также балерина выложила фото с брутальным мужчиной.