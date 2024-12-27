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27 декабря, 13:58

«Настя справится»: Стало известно о психологической проблеме Волочковой

Сваха Осипова рекомендовала Волочковой перестать сравнивать мужчин с Керимовым

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / volochkova_art

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / volochkova_art

Бывшая прима Большого тетра Анастасия Волочкова не может выкинуть из головы миллиардера Сулеймана Керимова, отношения с которым уже давно закончились. Балерина продолжает сравнивать с ним каждого нового ухажёра, отметила сваха Анна Осипова в беседе с порталом «Страсти». Артистке стоит изменить подход к личной жизни, уверена специалист.

«Как бы банально это ни прозвучало, но Волочковой надо «отпустить» Керимова из своей головы с благодарностью и открыть сердце для новых отношений. <...> Это требует определённой работы, но я думаю, что Настя с этим справится», — подчеркнула сваха.

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Ранее Анастасия Волочкова раскрыла, где и с кем будет встречать Новый год. Она сменила имидж на фоне отношений с новым возлюбленным. Также балерина выложила фото с брутальным мужчиной.

Борис Эльфанд
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