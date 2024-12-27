«Настя справится»: Стало известно о психологической проблеме Волочковой

Бывшая прима Большого тетра Анастасия Волочкова не может выкинуть из головы миллиардера Сулеймана Керимова, отношения с которым уже давно закончились. Балерина продолжает сравнивать с ним каждого нового ухажёра, отметила сваха Анна Осипова в беседе с порталом «Страсти» . Артистке стоит изменить подход к личной жизни, уверена специалист.

«Как бы банально это ни прозвучало, но Волочковой надо «отпустить» Керимова из своей головы с благодарностью и открыть сердце для новых отношений. <...> Это требует определённой работы, но я думаю, что Настя с этим справится», — подчеркнула сваха.