Анастасия Волочкова сменила имидж на фоне отношений с новым возлюбленным

Анастасия Волочкова снова на слуху благодаря яркому преображению и откровениям о личной жизни. Об этом сообщает «StarHit».

На недавнем светском мероприятии балерина появилась в красивом чёрном платье и с длинным париком. Волочкова рассказала, что в прошлом наращивание волос нанесло вред её натуральным волосам, и предостерегла женщин от подобных процедур, подчёркивая важность естественной красоты и заботы о здоровье. Поэтому в этот раз она выбрала использовать парик.

Новый образ Волочковой, которым она поделилась в социальных сетях, собрал тысячи комментариев. Одни восхищались её смелостью и вдохновляющими переменами, другие посчитали смену слишком радикальной. Балерина ответила, что её главная цель — самовыражение, а не стремление угодить всем. Артистка часто демонстрирует своим подписчикам, как важно не бояться перемен и открыто выражать свою индивидуальность.

Кроме того, Волочкова поделилась радостными новостями из личной жизни. В интервью с продюсером Георгием Иващенко она призналась, что счастлива в новых отношениях. Балерина отметила, что её нынешний избранник не заменяет прошлую любовь — олигарха Сулеймана Керимова, с которым она была вместе 20 лет назад.

Напомним, что они расстались в начале 2000-х годов, после двух лет отношений. Бывшие возлюбленные не были официально в браке, но их связь привлекала большое внимание прессы. После расставания, Керимов продолжил свою карьеру в бизнесе, а Волочкова сосредоточилась на балетной карьере. Несмотря на расставание, олигарх и балерина оставались в добрых отношениях.