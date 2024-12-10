Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 13:55

Анастасия Волочкова сменила имидж на фоне отношений с новым возлюбленным

Анастасия не делает наращивание волос после неудачного опыта в прошлом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Анастасия не делает наращивание волос после неудачного опыта в прошлом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Анастасия Волочкова снова на слуху благодаря яркому преображению и откровениям о личной жизни. Об этом сообщает «StarHit».

На недавнем светском мероприятии балерина появилась в красивом чёрном платье и с длинным париком. Волочкова рассказала, что в прошлом наращивание волос нанесло вред её натуральным волосам, и предостерегла женщин от подобных процедур, подчёркивая важность естественной красоты и заботы о здоровье. Поэтому в этот раз она выбрала использовать парик.

Новый образ Волочковой, которым она поделилась в социальных сетях, собрал тысячи комментариев. Одни восхищались её смелостью и вдохновляющими переменами, другие посчитали смену слишком радикальной. Балерина ответила, что её главная цель — самовыражение, а не стремление угодить всем. Артистка часто демонстрирует своим подписчикам, как важно не бояться перемен и открыто выражать свою индивидуальность.

Кроме того, Волочкова поделилась радостными новостями из личной жизни. В интервью с продюсером Георгием Иващенко она призналась, что счастлива в новых отношениях. Балерина отметила, что её нынешний избранник не заменяет прошлую любовь — олигарха Сулеймана Керимова, с которым она была вместе 20 лет назад.

Напомним, что они расстались в начале 2000-х годов, после двух лет отношений. Бывшие возлюбленные не были официально в браке, но их связь привлекала большое внимание прессы. После расставания, Керимов продолжил свою карьеру в бизнесе, а Волочкова сосредоточилась на балетной карьере. Несмотря на расставание, олигарх и балерина оставались в добрых отношениях.

Анастасия Волочкова в кислотных зелёных штанах заехала в церковь помолиться
Анастасия Волочкова в кислотных зелёных штанах заехала в церковь помолиться

Ранее балерина рассказала, с кем планирует встречать Новый год. По её словам, главную ночь в году она планирует провести вместе с дочерью, которая приедет на торжество с парнем. Кроме того, за праздничным столом соберутся друзья танцовщицы.

Юрий Бузина
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar