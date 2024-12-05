Анастасия Волочкова в кислотных зелёных штанах заехала в церковь помолиться

Анастасия Волочкова, известная российская балерина и медийная личность, вновь оказалась в центре внимания, пишет WomanHit. Недавно она посетила церковь в своём посёлке перед выступлением, чтобы помолиться. Об этом она сообщила в своих соцсетях, опубликовав снимки в роскошной шубе и кислотно-зелёных штанах.

«По традиции перед выступлением заехала в любимый храм в нашем посёлке. Помолилась обо всех. Храм у нас красивый. В нём всегда тихо и безлюдно», — написала балерина.

Волочкова известна не только своими религиозными ритуалами, но и неоднозначной репутацией в мире балета. Её танцевальная техника неоднократно подвергалась критике. Многие специалисты отмечают, что её движения не всегда согласованы с музыкой, а техника страдает от недостатка выворотности и прыжка. Тем не менее, Анастасия уверена в своей значимости и считает, что сделала балет доступным для широкой аудитории.

Её публичные скандалы и эпатажные выходки также не остаются без внимания. Волочкова часто становилась объектом общественного возмущения — всему виной её провокационные наряды и откровенные публикации в социальных сетях. Однако, по её мнению, критика исходит от «несчастных и нереализовавшихся людей». Она не стесняется отвечать на нападки, утверждая, что её путь в балете уникален и заслуживает уважения.

Напомним, что не так давно у балерины был конфликт с певцом Данко. Мужчина заявил, что балерину уволили из Большого театра из-за неподходящих физических данных, Его высказывание не осталось без внимания и только добавило масла в огонь. Волочкова ответила, что её достижения в балете значительны, и она остаётся «прима-балериной всея Руси».

Несмотря на критику, Волочкова продолжает активно вести социальные сети и делиться с подписчиками подробностями своей жизни. Она уверена, что её путь в искусстве уникален, а её миссия — сделать балет доступным для всех.