Анастасия Волочкова снялась голой в бане, прикрывшись веником

Анастасия Волочкова, заслуженная артистка России и бывшая прима Большого театра, продолжает привлекать внимание общественности не только своим творчеством, но и откровенными снимками. Недавно 48-летняя балерина поделилась фотографией, на которой она запечатлена обнажённой в бане.

На снимке Волочкова сидит в шапке, прикрываясь веником. «Прекрасное восстановление сил в любимой домашней русской бане», — написала она.

Это не первый случай, когда артистка публикует подобные снимки: в сентябре она позировала голой на заборе, прикрываясь вениками. Анастасия Волочкова регулярно делится с подписчиками откровенными фотографиями в купальнике, не обращая внимания на критику и насмешки.

Балерина начала свою карьеру в Большом театре, где ей в 2002 году присудили звание заслуженной артистки России. Но в 2003 году её контракт с театром не был продлён, что стало причиной скандала. Администрация театра утверждала, что Волочкова выдвинула требования, противоречащие интересам труппы, и находилась не в лучшей физической форме. После ухода из Большого театра балерина занялась собственными проектами, включая съёмки в кино и участие в телепроектах.

Личная жизнь Волочковой также вызывает интерес публики. Балерина не замужем, но у неё есть дочь Ариадна, родившаяся в 2005 году от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007 году Волочкова и Вдовин устроили пышную свадьбу, однако официально брак не зарегистрировали, и в 2008 году пара рассталась. Балерина утверждала, что после разрыва Вдовин долгое время не проявлял интереса к дочери.