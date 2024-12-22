«Люблю его»: Волочкова выложила фото с брутальным мужчиной и сделала признание
Анастасия Волочкова выложила фото со своим продюсером и призналась ему в любви
Анастасия Волочкова с «продюсером Левоном». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochokova_art
Балерина Анастасия Волочкова выложила в соцсетях фото в обнимку с брутальным мужчиной и огромным букетом роз. В подписи к кадру она назвала его Левоном и призналась ему в любви. Рядом с парой на столе лежал огромный букет роз.
«С любимым продюсером Левоном всегда прекрасно! Я люблю его», — подписала фотографию Волочкова.
Однако пользователи обратили внимание не на мужчину, а на парик Волочковой. Напомним, что недавно балерина сменила имидж и начала носить парик, заявив, что наращивание волос вредит здоровью. Подписчики обратили внимание, что её парик уже поистаскался и стал похож на «волосатую синтетику». Сейчас комментарии к фото закрыты.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала, с кем планирует отметить Новый год. Балерина отметила, что предпочитает проводить праздник в кругу самых близких людей: дочери и её парня, а также друзей.