«Люблю его»: Волочкова выложила фото с брутальным мужчиной и сделала признание

Балерина Анастасия Волочкова выложила в соцсетях фото в обнимку с брутальным мужчиной и огромным букетом роз. В подписи к кадру она назвала его Левоном и призналась ему в любви. Рядом с парой на столе лежал огромный букет роз.

«С любимым продюсером Левоном всегда прекрасно! Я люблю его», — подписала фотографию Волочкова.

Однако пользователи обратили внимание не на мужчину, а на парик Волочковой. Напомним, что недавно балерина сменила имидж и начала носить парик, заявив, что наращивание волос вредит здоровью. Подписчики обратили внимание, что её парик уже поистаскался и стал похож на «волосатую синтетику». Сейчас комментарии к фото закрыты.