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22 декабря, 12:45

«Люблю его»: Волочкова выложила фото с брутальным мужчиной и сделала признание

Анастасия Волочкова выложила фото со своим продюсером и призналась ему в любви

Анастасия Волочкова с «продюсером Левоном». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochokova_art

Анастасия Волочкова с «продюсером Левоном». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochokova_art

Балерина Анастасия Волочкова выложила в соцсетях фото в обнимку с брутальным мужчиной и огромным букетом роз. В подписи к кадру она назвала его Левоном и призналась ему в любви. Рядом с парой на столе лежал огромный букет роз.

«С любимым продюсером Левоном всегда прекрасно! Я люблю его», — подписала фотографию Волочкова.

Однако пользователи обратили внимание не на мужчину, а на парик Волочковой. Напомним, что недавно балерина сменила имидж и начала носить парик, заявив, что наращивание волос вредит здоровью. Подписчики обратили внимание, что её парик уже поистаскался и стал похож на «волосатую синтетику». Сейчас комментарии к фото закрыты.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, с кем планирует отметить Новый год. Балерина отметила, что предпочитает проводить праздник в кругу самых близких людей: дочери и её парня, а также друзей.

Анастасия Волочкова снялась голой в бане, прикрывшись веником
Анастасия Волочкова снялась голой в бане, прикрывшись веником
Полина Никифорова
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