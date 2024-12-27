«Кринжовая история»: Стилист раскритиковал образы Долиной и Волочковой

Певица Лариса Долина отказывается от экспериментов и продолжает делать «огромные начёсы» вместо модной чёлки, заявил звёздный стилист Никита Карстен, оценивая образы российских артистов. Балерина Анастасия Волочкова также подверглась критике с его стороны.

«Я работал с [Долиной] на съёмках, и, к сожалению, ни она, ни её команда не были готовы даже к минимальным экспериментам. То же самое с Волочковой — это уже переходит в такую... скажем так, кринжовую историю», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».

В то же время он похвалил Филиппа Киркорова. Король российской эстрады, по словам стилиста, умеет менять образы и делать коллаборации с другими звёздами, чтобы сохранять актуальность. А вот Лолите Милявской и Валерию Леонтьеву вовсе не нужно следовать моде. Образы этих артистов, по словам специалиста, являются важной составляющей их творчества.