«Кринжовая история»: Стилист раскритиковал образы Долиной и Волочковой
Стилист Карстен раскритиковал образы Долиной и Волочковой
Лариса Долина и Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / larisa_dolina_official, volochkova_art
Певица Лариса Долина отказывается от экспериментов и продолжает делать «огромные начёсы» вместо модной чёлки, заявил звёздный стилист Никита Карстен, оценивая образы российских артистов. Балерина Анастасия Волочкова также подверглась критике с его стороны.
«Я работал с [Долиной] на съёмках, и, к сожалению, ни она, ни её команда не были готовы даже к минимальным экспериментам. То же самое с Волочковой — это уже переходит в такую... скажем так, кринжовую историю», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».
В то же время он похвалил Филиппа Киркорова. Король российской эстрады, по словам стилиста, умеет менять образы и делать коллаборации с другими звёздами, чтобы сохранять актуальность. А вот Лолите Милявской и Валерию Леонтьеву вовсе не нужно следовать моде. Образы этих артистов, по словам специалиста, являются важной составляющей их творчества.
«Они столько лет несут свой стиль и при этом остаются актуальными!» — заключил Карстен.
Ранее Лариса Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры. Кстати, певица отказывается покидать квартиру, которую увели мошенники. В свою очередь, Анастасия Волочкова выложила фото с брутальным мужчиной и сделала признание. Она даже сменила имидж на фоне отношений с новым возлюбленным.