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22 декабря, 12:56

«Длится 18-20 часов»: Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры

Певица Долина призналась, что голодает по 18-20 часов ради стройной фигуры

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Народная артистка России Лариса Долина в свои 69 лет выглядит стройно и подтянуто, что вызывает восхищение и комплименты. Однако, чтобы поддерживать такую форму, ей приходится делать серьёзные жертвы. Певица призналась, что соблюдает интервальное голодание ради сохранения своей фигуры.

«Оно длится от 18 до 20 часов. Я мало ем, хотя, в общем-то, по своей природе люблю поесть. Но приходится чем-то жертвовать», — рассказала Долина порталу «Страсти».

По словам артистки, поддержание себя в форме требует значительных усилий. Тем не менее, Долина готова к тяжёлому физическому труду, поскольку лишние килограммы всегда будут заметны на широких экранах.

«Нельзя расслабляться, надо всегда выглядеть, потому что сцена всегда увеличивает в размерах, особенно когда речь идёт о телевидении», — подчеркнула певица.

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Ранее Лариса Долина опровергла слухи о пластической операции за 5 миллионов. Кстати, недавно Евросоюз ввёл санкции против певицы из-за её патриотической позиции. Директор звезды довольно жёстко отреагировал на эту новость, посоветовав ЕС подавиться санкциями.

Борис Эльфанд
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