«Длится 18-20 часов»: Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры

Народная артистка России Лариса Долина в свои 69 лет выглядит стройно и подтянуто, что вызывает восхищение и комплименты. Однако, чтобы поддерживать такую форму, ей приходится делать серьёзные жертвы. Певица призналась, что соблюдает интервальное голодание ради сохранения своей фигуры.

«Оно длится от 18 до 20 часов. Я мало ем, хотя, в общем-то, по своей природе люблю поесть. Но приходится чем-то жертвовать», — рассказала Долина порталу «Страсти».

По словам артистки, поддержание себя в форме требует значительных усилий. Тем не менее, Долина готова к тяжёлому физическому труду, поскольку лишние килограммы всегда будут заметны на широких экранах.