Долина: Благодаря новым регионам Россия стала ещё могущественнее и сильнее
Благодаря новым регионам Россия стала ещё могущественнее и сильнее. Об этом в беседе с Life.ru рассказала народная артистка Лариса Долина. Сегодня она выступила на концерте в честь годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, который прошёл на Красной площади в Москве.
Долина прокомментировала годовщину воссоединения новых регионов с Россией. Видео © Life.ru
«Два года как состоялось воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, и я вижу, когда говорят или поздравляют с праздником, сколько счастья в глазах этих людей, которые присоединились к нашей стране. Теперь она стала ещё больше, ещё могущественнее, ещё сильнее», — отметила певица.
Долина добавила, что уже посещала новые регионы и пообещала непременно приехать туда с концертами снова. Несколько раз артистка выступала в Донецке — особенно её поразило то, как преобразился город. По словам певицы, он стал гораздо чище и красивее.
Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках референдумов Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. Сегодня отмечается вторая годовщина тех событий. Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение по случаю праздника. По его словам, совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям.
Life.ru