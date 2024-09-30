Долина: Благодаря новым регионам Россия стала ещё могущественнее и сильнее

Благодаря новым регионам Россия стала ещё могущественнее и сильнее. Об этом в беседе с Life.ru рассказала народная артистка Лариса Долина. Сегодня она выступила на концерте в честь годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, который прошёл на Красной площади в Москве.

Долина прокомментировала годовщину воссоединения новых регионов с Россией. Видео © Life.ru

«Два года как состоялось воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, и я вижу, когда говорят или поздравляют с праздником, сколько счастья в глазах этих людей, которые присоединились к нашей стране. Теперь она стала ещё больше, ещё могущественнее, ещё сильнее», — отметила певица.

Долина добавила, что уже посещала новые регионы и пообещала непременно приехать туда с концертами снова. Несколько раз артистка выступала в Донецке — особенно её поразило то, как преобразился город. По словам певицы, он стал гораздо чище и красивее.