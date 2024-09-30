Лепс назвал воссоединение новых регионов с Россией праздником русского духа

Воссоединение новых регионов с Россией является праздником русского духа. Об этом в беседе с Life.ru заявил известный певец Григорий Лепс.

Григорий Лепс заявил, что воссоединение новых регионов с РФ — праздник русского духа. Видео © Life.ru

«Это очень большой праздник. Я бываю в тех регионах, которые артисты активно посещают. Это Луганская и Донецкая народные республики, другие области, Мариуполь. Люди действительно сделали свой выбор», — подчеркнул артист.

Лепс добавил, что видел глаза этих людей, их убеждённость в правоте. Певец пояснил, что несказанно этому рад, ведь он, как и народ Донбасса, является гражданином России. Артист также выразил уверенность, что так будет всегда. Победа в любом случае будет за РФ, указал он.