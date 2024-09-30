Лепс назвал воссоединение новых регионов с Россией праздником русского духа
Воссоединение новых регионов с Россией является праздником русского духа. Об этом в беседе с Life.ru заявил известный певец Григорий Лепс.
Григорий Лепс заявил, что воссоединение новых регионов с РФ — праздник русского духа. Видео © Life.ru
«Это очень большой праздник. Я бываю в тех регионах, которые артисты активно посещают. Это Луганская и Донецкая народные республики, другие области, Мариуполь. Люди действительно сделали свой выбор», — подчеркнул артист.
Лепс добавил, что видел глаза этих людей, их убеждённость в правоте. Певец пояснил, что несказанно этому рад, ведь он, как и народ Донбасса, является гражданином России. Артист также выразил уверенность, что так будет всегда. Победа в любом случае будет за РФ, указал он.
Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках референдумов Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. Сегодня отмечается вторая годовщина тех событий. Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение по случаю праздника. По его словам, совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям.
Life.ru