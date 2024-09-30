Шахматист Карякин пояснил, почему считает День воссоединения новых регионов с РФ особенным праздником
Карякин назвал День воссоединения новых регионов с РФ особенным праздником
День воссоединения новых регионов с Россией является праздником возвращения домой. Об этом в беседе с Life.ru рассказал известный российский шахматист и новоиспечённый сенатор от Крыма Сергей Карякин. Сегодня он пришёл на праздничный концерт, который пройдёт на Красной площади в Москве.
Карякин назвал День воссоединения новых регионов с РФ особенным праздником. Видео © Life.ru
«Я считаю, что это очень важный праздник. Я сам несколько лет жил в Донецкой Народной Республике, я сам из Крыма, и поэтому для меня это особенный праздник — воссоединение с домом», — отметил Карякин.
Также шахматист призвал россиян по мере сил поддерживать жителей новых регионов.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин записал видеообращение по случаю дня присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Также президент отметил, что совместными усилиями наш народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям. По словам Путина, эта поддержка даёт силы бойцам СВО, которые сражаются за наше Отечество.
Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках референдумов Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. Сегодня отмечается вторая годовщина тех событий.
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