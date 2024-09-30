Шахматист Карякин пояснил, почему считает День воссоединения новых регионов с РФ особенным праздником

День воссоединения новых регионов с Россией является праздником возвращения домой. Об этом в беседе с Life.ru рассказал известный российский шахматист и новоиспечённый сенатор от Крыма Сергей Карякин. Сегодня он пришёл на праздничный концерт, который пройдёт на Красной площади в Москве.

Карякин назвал День воссоединения новых регионов с РФ особенным праздником. Видео © Life.ru

«Я считаю, что это очень важный праздник. Я сам несколько лет жил в Донецкой Народной Республике, я сам из Крыма, и поэтому для меня это особенный праздник — воссоединение с домом», — отметил Карякин.

Также шахматист призвал россиян по мере сил поддерживать жителей новых регионов.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин записал видеообращение по случаю дня присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Также президент отметил, что совместными усилиями наш народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям. По словам Путина, эта поддержка даёт силы бойцам СВО, которые сражаются за наше Отечество.