«Исконно русские люди»: Ветеран СВО объяснил Life.ru важность воссоединения новых регионов с РФ

День воссоединения новых регионов с Россией важен для жителей всей страны, однако в полной мере праздновать ещё рано — необходимо довести спецоперацию до логического конца. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ветеран СВО Григорий Колбасенко. Сегодня он пришёл на праздничный концерт, который планируется на Красной площади в Москве.

Ветеран СВО прокомментировал годовщину воссоединения новых регионов с Россией. Видео © Life.ru

«Для меня это день объединения с теми людьми, которые территориально по ошибке оказались вне рамок нашего общего государства. И те события, которые предшествовали этому празднику, они способствовали, чтобы мы наконец объединились с нашими исконно русскими людьми», — отметил Григорий.

Также он признался, что в эту памятную дату чувствует некое чувство горечи, так как «в полной мере праздновать ещё рано» — СВО необходимо довести до конца. Впереди, по словам бойца, ещё много работы. Кроме того, собеседник Life.ru обратил внимание на то, как Россия быстро восстанавливает новые регионы. Особенно ему нравится то, как выглядит обновлённый Мариуполь.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин записал видеообращение по случаю Дня присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Также президент отметил, что совместными усилиями наш народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям. По словам Путина, эта поддержка даёт силы бойцам СВО, которые сражаются за наше Отечество.