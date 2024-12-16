Не столько страх: Психолог назвала 6 причин, из-за которых молчат жертвы насилия
Психолог Лысенко: Жертвы насилия зачастую молчат из-за чувства вины
Жертвы насилия часто не решаются говорить о своих переживаниях, испытывая чувство вины. Им кажется, что они сами спровоцировали агрессора, дали повод для насилия или даже заслуживают такого отношения. Эта проблема кроется в неправильном воспитании, когда у человека формируется убеждение, что он «последняя буква в алфавите» и что «взрослым нельзя перечить». Об этом рассказала практикующий психолог и преподаватель психологии Любовь Лысенко.
Вторая причина молчания, по словам специалиста, заключается в страхе. Жертва изнасилования опасается, что ситуация может ухудшиться или что её заклеймят позором. Кроме того, ещё одной причиной является чувство беспомощности, вызванное разницей в социальных положениях. В частности, жертвы изнасилования могут молчать под воздействием травмы из-за негативного опыта. Такое случается, если предыдущая просьба о помощи была проигнорирована. Пятой причиной эксперт считает стыд, а шестой — нормализацию насилия в обществе.
«Часто насилие в обществе, особенно в ситуации домашнего насилия, воспринимается как норма. Можно даже услышать подобные комментарии: «Потерпи, такая жизнь. Зато крыша и еда»; «А ты как думала карьеру сделать? Ну потерпишь немного»; «Он известный человек. Радуйся, что он выбрал тебя», — отметила психолог в беседе с «Газетой.ru».
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