Не столько страх: Психолог назвала 6 причин, из-за которых молчат жертвы насилия

Жертвы насилия часто не решаются говорить о своих переживаниях, испытывая чувство вины. Им кажется, что они сами спровоцировали агрессора, дали повод для насилия или даже заслуживают такого отношения. Эта проблема кроется в неправильном воспитании, когда у человека формируется убеждение, что он «последняя буква в алфавите» и что «взрослым нельзя перечить». Об этом рассказала практикующий психолог и преподаватель психологии Любовь Лысенко.

Вторая причина молчания, по словам специалиста, заключается в страхе. Жертва изнасилования опасается, что ситуация может ухудшиться или что её заклеймят позором. Кроме того, ещё одной причиной является чувство беспомощности, вызванное разницей в социальных положениях. В частности, жертвы изнасилования могут молчать под воздействием травмы из-за негативного опыта. Такое случается, если предыдущая просьба о помощи была проигнорирована. Пятой причиной эксперт считает стыд, а шестой — нормализацию насилия в обществе.