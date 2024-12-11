В Подмосковье отчим четыре года совращал несовершеннолетнюю падчерицу
Regions.ru: Житель Сергиева Посада четыре года совращал падчерицу
В подмосковном Сергиевом Посаде правоохранительные органы расследуют обстоятельства уголовного дела в отношении местного жителя, который на протяжении четырёх лет совращал несовершеннолетию падчерицу. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru со ссылкой на анонимный источник.
По его данным, девочка всё это время боялась рассказывать взрослым о домогательствах со стороны отчима. Однако после очередного приставания она не выдержала и раскрыла маме страшные подробности. Женщина обратилась за помощью в полицию.
Ранее Life.ru сообщал, что в Татарстане 44-летний охранник напоил дочку любовницы и заставил её себя трогать при матери. А в Москве преподавательницу вокала заподозрили в изнасиловании ученицы. Также в столице дядя два года насиловал родившую от мужа бабушки девочку.
Life.ru