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Регион
11 декабря, 14:03

В Подмосковье отчим четыре года совращал несовершеннолетнюю падчерицу

Regions.ru: Житель Сергиева Посада четыре года совращал падчерицу

В подмосковном Сергиевом Посаде правоохранительные органы расследуют обстоятельства уголовного дела в отношении местного жителя, который на протяжении четырёх лет совращал несовершеннолетию падчерицу. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru со ссылкой на анонимный источник.

По его данным, девочка всё это время боялась рассказывать взрослым о домогательствах со стороны отчима. Однако после очередного приставания она не выдержала и раскрыла маме страшные подробности. Женщина обратилась за помощью в полицию.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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