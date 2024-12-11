В Подмосковье отчим четыре года совращал несовершеннолетнюю падчерицу

В подмосковном Сергиевом Посаде правоохранительные органы расследуют обстоятельства уголовного дела в отношении местного жителя, который на протяжении четырёх лет совращал несовершеннолетию падчерицу. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru со ссылкой на анонимный источник.

По его данным, девочка всё это время боялась рассказывать взрослым о домогательствах со стороны отчима. Однако после очередного приставания она не выдержала и раскрыла маме страшные подробности. Женщина обратилась за помощью в полицию.