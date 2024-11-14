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Регион
14 ноября, 08:44

44-летний охранник напоил дочку любовницы и заставил её себя трогать при матери

Житель Татарстана напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и начал её домогаться

В Татарстане 44-летний пьяный мужчина напоил дочку своей возлюбленной. Позже он начал совращать и домогаться школьницы. Сейчас мужчина задержан, сообщает издание KazanFirst.

Инцидент произошёл на улице Газовая в селе Александровка Бавлинского района. Мужчина выпивал вместе со своей сожительницей и в один момент решил, что одной дамы ему мало. Задержанный подумал напоить подростка. Когда всё получилось и девочка была уже пьяна, мужчина начал домогаться ребёнка. Он просил 15-летнюю школьницу трогать его за различные интимные места.

На месте происшествия позже нашли бутылку водки и стаканы. Мужчину сразу задержали. Он уже сознался во всех деяниях. По данным издания, татарстанец ранее был судим, работал охранником на АЗС.

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Ранее Life.ru рассказал об ещё одном насильнике, которого вычислили благодаря разговору девочки с куклами. Малышка была у бабушки и вдруг начала диалог с игрушками про какой-то чупа-чупс. По разговору ребёнка было понятно, что развлекалась девочка с отчимом. Встревоженная мать сразу обратилась с заявлением в полицию. Мужчину задержали, но родственники не верят в эти ужасные истории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Наталья Афонина
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