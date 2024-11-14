44-летний охранник напоил дочку любовницы и заставил её себя трогать при матери
Житель Татарстана напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и начал её домогаться
В Татарстане 44-летний пьяный мужчина напоил дочку своей возлюбленной. Позже он начал совращать и домогаться школьницы. Сейчас мужчина задержан, сообщает издание KazanFirst.
Инцидент произошёл на улице Газовая в селе Александровка Бавлинского района. Мужчина выпивал вместе со своей сожительницей и в один момент решил, что одной дамы ему мало. Задержанный подумал напоить подростка. Когда всё получилось и девочка была уже пьяна, мужчина начал домогаться ребёнка. Он просил 15-летнюю школьницу трогать его за различные интимные места.
На месте происшествия позже нашли бутылку водки и стаканы. Мужчину сразу задержали. Он уже сознался во всех деяниях. По данным издания, татарстанец ранее был судим, работал охранником на АЗС.
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