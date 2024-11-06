Трогал за интимные места: Москвичка нашла сына голым после игр с сотрудником гостевого дома

По информации телеграм-канала, женщина открыла гостевой дом «Фоминское» в районе Троицка два года назад. Разнорабочим туда устроился работать 43-летний мужчина по имени Алексей. Сотрудник часто общался и играл с мальчиком.

Часто женщина брала сына с собой на работу. Накануне вечером она приехала с ним в гостевой дом. Пока москвичка общалась с постояльцами и занималась разными рабочими моментами, её сын спросил разрешения у поиграть с подозреваемым. Женщина выделила им комнату на третьем этаже, а через десять минут зашла за ребёнком. Мальчик лежал голым и был укутан в одеяло на одной из полок в гардеробной. По словам ребёнка, мужчина раздел его догола и трогал за интимные места. Женщина вызвала полицейских, те задержали злоумышленника. В настоящее время проводится проверка.