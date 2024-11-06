Трогал за интимные места: Москвичка нашла сына голым после игр с сотрудником гостевого дома
SHOT: Сотрудник гостевого дома в Москве подозревается в домогательствах ребёнка
Сотрудник гостевого дома в Москве подозревается в домогательствах пятилетнего сына своей начальницы. Хозяйка нашла мальчика голым на полке в гардеробной, где тот прятался укутанным в одеяло, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, женщина открыла гостевой дом «Фоминское» в районе Троицка два года назад. Разнорабочим туда устроился работать 43-летний мужчина по имени Алексей. Сотрудник часто общался и играл с мальчиком.
Часто женщина брала сына с собой на работу. Накануне вечером она приехала с ним в гостевой дом. Пока москвичка общалась с постояльцами и занималась разными рабочими моментами, её сын спросил разрешения у поиграть с подозреваемым. Женщина выделила им комнату на третьем этаже, а через десять минут зашла за ребёнком. Мальчик лежал голым и был укутан в одеяло на одной из полок в гардеробной. По словам ребёнка, мужчина раздел его догола и трогал за интимные места. Женщина вызвала полицейских, те задержали злоумышленника. В настоящее время проводится проверка.
А ранее Life.ru писал, что бывшего участника «Голоса 60+» Александра Корнейчука подозревают в домогательствах к школьнице. Певец развёл девочку на нюдсы и скинул ей свои интимные фото. Возбуждено уголовное дело.
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