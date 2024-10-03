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3 октября, 14:30

В Москве преподавательницу вокала заподозрили в изнасиловании ученицы

В Москве задержана 44-летняя женщина, подозреваемая в преступлении против половой неприкосновенности девочки-подростка. По данным Следственного комитета, подозреваемая работает педагогом и преподаёт вокал. За совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, фигурантке может грозить лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

Эпизоды, которые вменяют женщине, датированы 2019 годом. Сейчас потерпевшей 17 лет, но в то время ей было всего 12. Учитель не только совращала несовершеннолетнюю ученицы, но и отправляла ей свои интимные фотографии.

«В период осуществления своей преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее иные действия сексуального характера», — информирует пресс-служба Следкома.

В Ленобласти многодетная мать пришла в гости к подруге и совратила её 13-летнего сына
В Ленобласти многодетная мать пришла в гости к подруге и совратила её 13-летнего сына

А ранее суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО блогера Алексея Поднебесного, который развратил 15-летнюю девочку, а затем вступил с ней в интимные отношения.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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