В Ленобласти многодетная мать пришла в гости к подруге и совратила её 13-летнего сына

Жительница города Кириши в Ленинградской области обвинила свою подругу, которую позвала в гости, в том, что та совратила её сына-семиклассника. Сейчас обвиняемая задержана, против неё завели уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, пишет Mash на Мойке.

Мать мальчика рассказала правоохранителям, что соседка по дому на проспекте Ленина пришла к ней в гости. Правду о том, что та совратила её 13-летнего сына, женщина узнала уже позже и сразу же сообщила об этом в полицию. По сведениям телеграм-канала, у 39-летней любительницы юных мальчиков есть трое детей.

Сотрудники полиции оперативно задержали соседку. Против неё возбуждено дело по части второй 135 статьи УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних, которым исполнилось 12 лет, но ещё нет 14). Ей грозит до восьми лет тюрьмы.