В Ленобласти многодетная мать пришла в гости к подруге и совратила её 13-летнего сына
Mash: Жительница Киришей обвинила подругу в совращении 13-летнего сына
39-летняя жительница Киришей, совратившая 13-летнего сына соседки. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
Жительница города Кириши в Ленинградской области обвинила свою подругу, которую позвала в гости, в том, что та совратила её сына-семиклассника. Сейчас обвиняемая задержана, против неё завели уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, пишет Mash на Мойке.
Мать мальчика рассказала правоохранителям, что соседка по дому на проспекте Ленина пришла к ней в гости. Правду о том, что та совратила её 13-летнего сына, женщина узнала уже позже и сразу же сообщила об этом в полицию. По сведениям телеграм-канала, у 39-летней любительницы юных мальчиков есть трое детей.
Сотрудники полиции оперативно задержали соседку. Против неё возбуждено дело по части второй 135 статьи УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних, которым исполнилось 12 лет, но ещё нет 14). Ей грозит до восьми лет тюрьмы.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании педагога-педофила из Пензы. По данным полиции, он был задействован как минимум в двух эпизодах совращения несовершеннолетних. Во-первых, во время летних каникул он скинул в чат со школьницами фотографию собственного полового члена. Девочки переслали снимок родителям. Во-вторых, выяснилось, что до этого он совратил пятнадцатилетнюю школьницу в лаборантской, о чём она рассказала только после выпуска.