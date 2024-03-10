В Подмосковье тренер по боксу пытался совратить двух 12-летних учениц в раздевалке

В Электростали детского тренера по боксу подозревают в домогательствах в отношении несовершеннолетних девочек. Как узнал SHOT , заявления в правоохранительные органы написали родители двух шестиклассниц.

По данным телеграм-канала, накануне две 12-летние девочки, вернувшись из школы бокса на Южном проспекте, рассказали родителям, что к ним приставал тренер. Они утверждают, что 36-летний наставник Алексей П. вломился в женскую раздевалку и трогал их за грудь. По факту показаний несовершеннолетних подмосковное Следственное управление СК России уже начало проверку. Известно, что девочки воспитываются в благополучных семьях, учатся в одном классе и вместе ходят на бокс.