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4 марта, 13:47

В Карелии блогера-миллионника задержали по подозрению в развращении 10-летней девочки

В Карелии задержали автора YouTube-канала "Неформал" за развратные действия

Блогер Евгений Егоров. Обложка © VK / НЕФОРМАЛ

Блогер Евгений Егоров. Обложка © VK / НЕФОРМАЛ

В Карелии задержали автора детского ютуб-канала "Неформал" (1,42 миллиона подписчиков) Евгения Егорова. Как сообщает пресс-служба регионального главка СК России, ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Кадры задержания автора канала "Неформал". Видео © Telegram / Следком

"Фигурант был установлен и задержан, в его жилище проведён обыск. В настоящее время с ним проводятся следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 22-летний Егоров из Петрозаводска публиковал на "Ютубе" и в своём телеграм-канале "деструктивный контент, привлекая тем самым внимание несовершеннолетних". Кроме того, молодой человек предлагал малолетней подписчице вступить в интимную связь. Жалобу на блогера в СК подала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Ещё 28 февраля она сообщила, что ей поступают многочисленные сообщения о том, что Егоров преследует школьниц и имеет откровенные педофильские наклонности. В частности, как утверждает Мизулина, уже установлена как минимум одна потерпевшая девочка, ей всего 10 лет. Комментируя задержание блогера, глава ЛБИ отметила, что против Егорова возбудили дело о развратных действиях. Теперь парню грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Балашихе задержанный педофил, который оголился перед школьницей, умер в отделении полиции. Причины смерти установит следствие. 52-летний мужчина начал хрипеть и потерял сознание. Врачи скорой помощи попытались его реанимировать, но задержанный умер.

Наталья Исакова
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