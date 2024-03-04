В Карелии блогера-миллионника задержали по подозрению в развращении 10-летней девочки

По версии следствия, 22-летний Егоров из Петрозаводска публиковал на "Ютубе" и в своём телеграм-канале "деструктивный контент, привлекая тем самым внимание несовершеннолетних". Кроме того, молодой человек предлагал малолетней подписчице вступить в интимную связь. Жалобу на блогера в СК подала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Ещё 28 февраля она сообщила, что ей поступают многочисленные сообщения о том, что Егоров преследует школьниц и имеет откровенные педофильские наклонности. В частности, как утверждает Мизулина, уже установлена как минимум одна потерпевшая девочка, ей всего 10 лет. Комментируя задержание блогера, глава ЛБИ отметила, что против Егорова возбудили дело о развратных действиях. Теперь парню грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.