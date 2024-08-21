Суд отправил в СИЗО блогера-инцела Поднебесного за совращение 15-летней девочки 21 августа, 14:25 Алексей Поднебесный. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО блогера Алексея Поднебесного, который развратил 15-летнюю девочку, а затем вступил с ней в интимные отношения. Об избрании подозреваемому меры пресечения сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Алексей Поднебесный в суде. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Поднебесного, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134, ч.1 ст.135 УК РФ, в отношении несовершеннолетней потерпевшей 2008 года рождения», — говорится в тексте.

Поднебесный отправлен в изолятор до 18 октября это года, хотя сам он просил о домашнем аресте. Во время судебного заседания блогер заявил, что не знал о возрасте своей возлюбленной, а сама она якобы настаивала, что ей 23 года.

Напомним, блогера Алексея Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге. 46-летнего мужчину обвинили в педофилии, когда появились его фотографии и видеоролик, на которых он целуется с 15-летней девочкой. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, сначала блогер совершил развратные действия в отношении школьницы в торговом центре, после чего вступил с ней в половую связь в квартире. В Сети Поднебесный известен в качестве лидера движения инцелов.

Авторы Татьяна Миссуми