Воровская романтика: Почему женщины влюбляются в заключённых, объяснила психолог
Психолог Голубева: В заключённых влюбляются жертвы романтических стереотипов
В заключённых зачастую влюбляются жертвы романтических стереотипов, уверена психолог Майя Голубева. По её словам, многие девушки верят в истории о любви за решёткой, характерные для кино. Кроме того, представительницы прекрасного пола могут построить отношения с осуждёнными из жалости и сострадания.
«Как правило, влюблённые видят в нём человека, который нуждается в помощи и поддержке, и готовы сделать всё возможное, чтобы помочь ему. Это чувство может перерасти в любовь, особенно если заключённый проявляет благодарность и уважение к своей возлюбленной», — отметила собеседница RuNews24.ru.
Однако подобные отношения редко бывают здоровыми, подчеркнула эксперт. Построить счастье паре мешает разница в социальном статусе, образе жизни и мировоззрении. Кроме того, преступник может втянуть свою девушку в криминал. Поэтому психолог призвала женщин не торопиться и хорошенько обдумать все факторы отношений с заключёнными. По её словам, любовь должна быть построена на понимании, уважении, равенстве и поддержке друг друга.
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