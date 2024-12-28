Воровская романтика: Почему женщины влюбляются в заключённых, объяснила психолог

В заключённых зачастую влюбляются жертвы романтических стереотипов, уверена психолог Майя Голубева. По её словам, многие девушки верят в истории о любви за решёткой, характерные для кино. Кроме того, представительницы прекрасного пола могут построить отношения с осуждёнными из жалости и сострадания.

«Как правило, влюблённые видят в нём человека, который нуждается в помощи и поддержке, и готовы сделать всё возможное, чтобы помочь ему. Это чувство может перерасти в любовь, особенно если заключённый проявляет благодарность и уважение к своей возлюбленной», — отметила собеседница RuNews24.ru.