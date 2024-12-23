Noodle boys набирают обороты: Психолог объяснил моду на субтильных мужчин

В последние годы восприятие мужской привлекательности серьёзно изменилось. Теперь прекрасную половину человечества привлекают не брутальные и накаченные Хью Джекман и Крис Эванс — на смену им пришли субтильные мальчики с характерной угловатостью и острыми чертами лица. Клинический психолог Станислав Самбурской в беседе с Life.ru объяснил, почему худоба стала новым стандартом мужской красоты.

Специалист уточнил, что тренд, который уже обзавёлся собственным названием, — Noodle boys (мальчики-лапша) — выстрелил после успеха фильма «Назови меня своим именем», где актёр Тимоти Шаламе воплотил переживание первой любви. Однако в популяризации данного типажа сыграли роль и более значимые факторы.

Например, психолог отметил мировую тенденцию борьбы за равные права между мужчинами и женщинами. По его мнению, в современном обществе традиционное понимание мужественности, как у Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, более неактуально.

То, что вчера привлекало женщин в мужчинах, стали называть гегемонной мужественностью и, пересматривая традиционные роли, потихоньку начали нивелировать в фильмах. Современное понимание мужского поведения переключилось на новые культурные и психологические факторы. Поэтому субтильные мужчины воспринимаются как более доступные эмоционально и уязвимые. Станислав Самбурской Клинический психолог

Примечательно, что вскоре после фильма «Назови меня своим именем» на большие экраны вышли киноленты «Очень странные дела» и «Анора», где сыграли долговязый канадец Финн Вулфард и российский актёр Марк Эйдельштейн. Во всех этих кинолентах субтильные мужчины завоёвывают авторитет не за счёт маскулинности и прокаченного тела, а за счёт интеллекта и эмоциональной глубины. То есть они создают более сложный и многогранный образ мужественности, который больше привлекает современных женщин.









Специалист отметил, что стране необходимы как мускулистые герои, напоминающие супергероев из комиксов, так и более умные и чувствительные личности. Каждый из них важен и нужен на своём месте. Современные тенденции в моде позволяют мужчинам развиваться в тех направлениях, где они сильны, что не ограничивается только физической силой. Психолог подытожил, что мужчины смогут достигать большего, если будут свободны от угрызений совести и страданий, связанных с соответствием традиционным критериям привлекательности.