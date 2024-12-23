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23 декабря, 11:46

Noodle boys набирают обороты: Психолог объяснил моду на субтильных мужчин

Психолог Самбурской: Тренд на субтильных парней возник из-за борьбы за равенство

Тимоти Шаламе и Финн Вулфард. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tchalamet / finnwolfhardofficial

Тимоти Шаламе и Финн Вулфард. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tchalamet / finnwolfhardofficial

В последние годы восприятие мужской привлекательности серьёзно изменилось. Теперь прекрасную половину человечества привлекают не брутальные и накаченные Хью Джекман и Крис Эванс — на смену им пришли субтильные мальчики с характерной угловатостью и острыми чертами лица. Клинический психолог Станислав Самбурской в беседе с Life.ru объяснил, почему худоба стала новым стандартом мужской красоты.

Специалист уточнил, что тренд, который уже обзавёлся собственным названием, — Noodle boys (мальчики-лапша) — выстрелил после успеха фильма «Назови меня своим именем», где актёр Тимоти Шаламе воплотил переживание первой любви. Однако в популяризации данного типажа сыграли роль и более значимые факторы.

Например, психолог отметил мировую тенденцию борьбы за равные права между мужчинами и женщинами. По его мнению, в современном обществе традиционное понимание мужественности, как у Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, более неактуально.

То, что вчера привлекало женщин в мужчинах, стали называть гегемонной мужественностью и, пересматривая традиционные роли, потихоньку начали нивелировать в фильмах. Современное понимание мужского поведения переключилось на новые культурные и психологические факторы. Поэтому субтильные мужчины воспринимаются как более доступные эмоционально и уязвимые.

Станислав Самбурской

Клинический психолог

То, что вчера привлекало женщин в мужчинах, стали называть гегемонной мужественностью и, пересматривая традиционные роли, потихоньку начали нивелировать в фильмах. Современное понимание мужского поведения переключилось на новые культурные и психологические факторы. Поэтому субтильные мужчины воспринимаются как более доступные эмоционально и уязвимые.
То, что вчера привлекало женщин в мужчинах, стали называть гегемонной мужественностью и, пересматривая традиционные роли, потихоньку начали нивелировать в фильмах. Современное понимание мужского поведения переключилось на новые культурные и психологические факторы. Поэтому субтильные мужчины воспринимаются как более доступные эмоционально и уязвимые.

Примечательно, что вскоре после фильма «Назови меня своим именем» на большие экраны вышли киноленты «Очень странные дела» и «Анора», где сыграли долговязый канадец Финн Вулфард и российский актёр Марк Эйдельштейн. Во всех этих кинолентах субтильные мужчины завоёвывают авторитет не за счёт маскулинности и прокаченного тела, а за счёт интеллекта и эмоциональной глубины. То есть они создают более сложный и многогранный образ мужественности, который больше привлекает современных женщин.

  • Марк Эйдельштейн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mark.eydel
    Марк Эйдельштейн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mark.eydel
  • Тимоти Шаламе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tchalamet
    Тимоти Шаламе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tchalamet
  • Финн Вулфард. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / finnwolfhardofficial
    Финн Вулфард. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / finnwolfhardofficial
  • Доминик Сесса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dominic sessa
    Доминик Сесса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dominic sessa

Марк Эйдельштейн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mark.eydel

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Специалист отметил, что стране необходимы как мускулистые герои, напоминающие супергероев из комиксов, так и более умные и чувствительные личности. Каждый из них важен и нужен на своём месте. Современные тенденции в моде позволяют мужчинам развиваться в тех направлениях, где они сильны, что не ограничивается только физической силой. Психолог подытожил, что мужчины смогут достигать большего, если будут свободны от угрызений совести и страданий, связанных с соответствием традиционным критериям привлекательности.

«Русский Тимоти Шаламе» сыграет в ремейке «Мистер и миссис Смит»
«Русский Тимоти Шаламе» сыграет в ремейке «Мистер и миссис Смит»

Похоже, что тренд на мальчиков-лапшу только начинает набирать обороты, ведь пока публика всё же отдаёт предпочтение традиционным понятиям о мужской красоте. Именно поэтому в этом году по версии издания People самым сексуальным мужчиной мира был признан Красински, сыгравший Джими Халперта в сериале «Офис».

Ольга Годуненко
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