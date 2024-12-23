Noodle boys набирают обороты: Психолог объяснил моду на субтильных мужчин
Психолог Самбурской: Тренд на субтильных парней возник из-за борьбы за равенство
Тимоти Шаламе и Финн Вулфард. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tchalamet / finnwolfhardofficial
В последние годы восприятие мужской привлекательности серьёзно изменилось. Теперь прекрасную половину человечества привлекают не брутальные и накаченные Хью Джекман и Крис Эванс — на смену им пришли субтильные мальчики с характерной угловатостью и острыми чертами лица. Клинический психолог Станислав Самбурской в беседе с Life.ru объяснил, почему худоба стала новым стандартом мужской красоты.
Специалист уточнил, что тренд, который уже обзавёлся собственным названием, — Noodle boys (мальчики-лапша) — выстрелил после успеха фильма «Назови меня своим именем», где актёр Тимоти Шаламе воплотил переживание первой любви. Однако в популяризации данного типажа сыграли роль и более значимые факторы.
Например, психолог отметил мировую тенденцию борьбы за равные права между мужчинами и женщинами. По его мнению, в современном обществе традиционное понимание мужественности, как у Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, более неактуально.
То, что вчера привлекало женщин в мужчинах, стали называть гегемонной мужественностью и, пересматривая традиционные роли, потихоньку начали нивелировать в фильмах. Современное понимание мужского поведения переключилось на новые культурные и психологические факторы. Поэтому субтильные мужчины воспринимаются как более доступные эмоционально и уязвимые.
Примечательно, что вскоре после фильма «Назови меня своим именем» на большие экраны вышли киноленты «Очень странные дела» и «Анора», где сыграли долговязый канадец Финн Вулфард и российский актёр Марк Эйдельштейн. Во всех этих кинолентах субтильные мужчины завоёвывают авторитет не за счёт маскулинности и прокаченного тела, а за счёт интеллекта и эмоциональной глубины. То есть они создают более сложный и многогранный образ мужественности, который больше привлекает современных женщин.
Специалист отметил, что стране необходимы как мускулистые герои, напоминающие супергероев из комиксов, так и более умные и чувствительные личности. Каждый из них важен и нужен на своём месте. Современные тенденции в моде позволяют мужчинам развиваться в тех направлениях, где они сильны, что не ограничивается только физической силой. Психолог подытожил, что мужчины смогут достигать большего, если будут свободны от угрызений совести и страданий, связанных с соответствием традиционным критериям привлекательности.
Похоже, что тренд на мальчиков-лапшу только начинает набирать обороты, ведь пока публика всё же отдаёт предпочтение традиционным понятиям о мужской красоте. Именно поэтому в этом году по версии издания People самым сексуальным мужчиной мира был признан Красински, сыгравший Джими Халперта в сериале «Офис».