Объявлен самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году

Ежегодно журнал People выбирает самого сексуального мужчину мира. В этом году, по версии издания, им стал актёр Джон Красински, который сыграл Джими Халперта в сериале «Офис».

45-летний актёр, продюсер, сценарист и режиссёр снялся в 143 кинокартинах. Он начал свою деятельность в 2000 году. Самую большую популярность Красински приобрёл после выхода сериала «Офис». Также актёр выступил в роли режиссёра, сценариста и актёра в фильме «Тихое место».

За время своей деятельности Красински получил две статуэтки Премии Гильдии киноактёров США, две статуэтки Critics’ Choice Awards и две статуэтки премии «Сатурн». Актёр живет в Бруклине вместе со своей женой, актрисой Эмили Блант. Пара в браке уже 14 лет, у них есть две дочки.