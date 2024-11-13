Объявлен самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году
Журнал People назвал Джона Красински из «Офиса» самым сексуальным мужчиной мира
Актёр Джон Красински. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Paramount Pictures
Ежегодно журнал People выбирает самого сексуального мужчину мира. В этом году, по версии издания, им стал актёр Джон Красински, который сыграл Джими Халперта в сериале «Офис».
45-летний актёр, продюсер, сценарист и режиссёр снялся в 143 кинокартинах. Он начал свою деятельность в 2000 году. Самую большую популярность Красински приобрёл после выхода сериала «Офис». Также актёр выступил в роли режиссёра, сценариста и актёра в фильме «Тихое место».
За время своей деятельности Красински получил две статуэтки Премии Гильдии киноактёров США, две статуэтки Critics’ Choice Awards и две статуэтки премии «Сатурн». Актёр живет в Бруклине вместе со своей женой, актрисой Эмили Блант. Пара в браке уже 14 лет, у них есть две дочки.
Напомним, что в прошлом году звание самого сексуального мужчины получил 57-летний Патрик Демпси. Актёр рассказал, что ему очень приятно завоевать эту награду и больше всего неожиданно получить её «на данном этапе жизни». Демпси известен в актёрском мире благодаря своей роли в сериале «Анатомия страсти».