Комедии в топе: Life.ru выяснил, какие фильмы лучше всего подходят для первого свидания

В преддверии новогодних праздников миллионы россиян планируют провести время у экранов, наслаждаясь любимыми фильмами. Эксперты онлайн-площадки для новых знакомств Mamba провели исследование и выяснили, какую роль кино играет в отношениях и какие жанры помогут растопить лёд на первом свидании. С результатами ознакомился Life.ru.

По данным опроса, фильмы очень часто становятся первой темой в переписке при онлайн-знакомствах. Особенно это характерно для женщин: 54% из них охотно делятся впечатлениями о новинках и любимых картинах. Мужчины в этом плане более сдержаны — только 46% заводят разговор о кино при знакомстве. При этом четверть опрошенных обоих полов видят такие беседы слишком банальными.

Вопрос о походе в кино на первом свидании редко вызывает споры. 41% респондентов считают это хорошей идеей, так как кино — источник ярких впечатлений и общих тем для разговора. 25% мужчин предлагают домашний просмотр как альтернативу, но только 5% женщин готовы поддержать эту идею.

«Даже если партнёры принадлежат к разным поколениям, любовь к определённому кино или готовность открыть для себя что-то новое помогает найти общий язык», — отметила психолог Скандинавского Центра Здоровья Валентина Иванова.

Что касается жанров, которые лучше всего подходят для сближения, то абсолютными лидерами являются комедии: 70% женщин и 64% мужчин голосуют за них. Романтика и мелодрамы — любимый жанр 51% мужчин и 43% женщин. Фантастика и фэнтези собрали по 23% голосов, а приключения и боевики выбрали 21% женщин и 19% мужчин. Детективы же нравятся 16% женщин и 8% мужчин. Однако есть и направления, которых стоит избегать на свиданиях. Наименее популярны хорроры и триллеры — их выбирают только 10% женщин и 14% мужчин. Документальные фильмы интересуют лишь 2% женщин и 4% мужчин, а аниме и комиксы набрали минимум голосов у обоих полов.

Для многих пар вечер за просмотром фильма — это не просто досуг, а важный ритуал. 40% мужчин и женщин признаются, что такие моменты укрепляют их отношения. Мужчины чаще связывают совместные сеансы с уютом и непогодой за окном (40%), в то время как женщины наслаждаются возможностью побыть рядом с любимым человеком (32%). Интересно, что почти половина россиян (46% мужчин и 44% женщин) верят в любовь, «как в кино». Романтические фильмы, по мнению 43% женщин и 30% мужчин, укрепляют отношения, вдохновляя на проявление нежности и заботы.