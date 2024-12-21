Россиян предупредили о кризисных периодах, из-за которых супруги могут развестись

Кризисные периоды в отношениях супругов могут привести к разводу, предупредил клинический психолог, сексолог Илья Суслов. По его словам, первый негативный период наступает уже на второй-третий год брака, когда проходит эмоциональная влюбленность и возникает желание подвести некоторые итоги совместной жизни.

Следующую проверку на прочность брак проходит в период рождения детей. Кризисным периодом в отношениях можно считать и приобретение недвижимости. Взаимоотношения супругов с родителями также сказываются на их семейной жизни. Конечно, добавить негатива могут и финансовые проблемы. Следующий кризис наступает примерно 30-35 лет, когда проявляются психологические проблемы, в том числе детские комплексы, отметил собеседник «Газеты.ru».