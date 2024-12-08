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8 декабря, 13:23

Как рассказать ребёнку о разводе, чтобы не сломать его будущую личную жизнь: Советы психолога

Психолог Самарина: Развод родителей может повлиять на восприятие ребёнком семьи

Развод является одним из самых болезненных моментов не только для бывших супругов, но и для их детей. Чтобы разрыв родителей не привёл к душевной травме ребёнка и не перечеркнул всю его дальнейшую личную жизнь, следует предпринять ряд шагов, заявила магистр психологии, гештальт-терапевт Милана Самарина.

От того, как вы объясните уход одного из родителей из семьи, будет зависеть восприятие ребёнком семьи и отношений в будущем. Эксперт посоветовала откровенно поговорить с сыном или дочкой о случившемся, при этом во все подробности вдаваться не надо. Следует простыми словами объяснить, почему вы с папой больше не хотите быть вместе.

«Например: «Мы с папой решили жить отдельно, но оба тебя очень любим». Никогда не обвиняйте другого родителя, даже если это сложно. Ребёнок имеет право любить обоих родителей», — подчеркнула гештальт-терапевт в беседе с «Газетой.ru».

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Кроме того, разрешите ребёнку задавать любые вопросы и постарайтесь искренне на них ответить. Позвольте ему показывать свои эмоции и чувства, покажите, что вы его понимаете. Также важно сохранить привычный режим дня и окружение. Если ребёнок долгое время переживает разрыв родителей, лучше обратиться за помощью к детскому психологу.

Для самих женщин развод должен стать не концом, а новым этапом жизни. Важно привести себя в порядок и вернуть былую красоту, чтобы встретить нового мужчину и построить с ним отношения. Также это может быть хорошим толчком для построения карьеры. Поскольку вместе с внешностью может поменяться и работа.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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