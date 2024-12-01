«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 15:10

«Гнев врачуется временем»: Зачем супругам нужны три месяца на примирение при разводе

Юрист Хмелевской: При разводе надо давать обязательных три месяца на примирение

Срок длительностью три месяца для примирения супругов в случае развода надо сделать обязательным. Таким мнением поделился юрист Денис Хмелевской в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, сегодня это решение остаётся на усмотрение судьи, который может дать на примирение до трёх месяцев, а значит это может быть месяц и полтора. Юрист уверен, что три месяца необходимы для того, чтобы все эмоции улеглись. Этого срока достаточно, чтобы муж и жена могли сгладить конфликт или принять взвешенное решение о разводе.

Стало известно, сколько россиян готовы делить пополам всё при разводе
Стало известно, сколько россиян готовы делить пополам всё при разводе

«Аристотель сказал: «Гнев врачуется временем». Эти три месяца нужно сделать обязательными, чтобы не так легко было развестись. Если это действительно должно произойти, то можно и подождать. Законодательная инициатива направлена на то, чтобы предоставление длительного срока для примирения было не правом судьи, а его обязанностью», — отметил юрист.

Ранее юрист рассказал о тонкостях развода при наличии детей и общего имущества. Если супруги сами не могут договориться о размере алиментов, то их определит суд. На одного ребёнка назначается четверть дохода родителя, на двух — треть, на трёх и более — половина доходов. Совместно нажитое имущество также делится через суд поровну. При наличии детей за ними остаётся доля недвижимости с учётом использования маткапитала.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar