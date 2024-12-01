«Гнев врачуется временем»: Зачем супругам нужны три месяца на примирение при разводе

Срок длительностью три месяца для примирения супругов в случае развода надо сделать обязательным. Таким мнением поделился юрист Денис Хмелевской в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, сегодня это решение остаётся на усмотрение судьи, который может дать на примирение до трёх месяцев, а значит это может быть месяц и полтора. Юрист уверен, что три месяца необходимы для того, чтобы все эмоции улеглись. Этого срока достаточно, чтобы муж и жена могли сгладить конфликт или принять взвешенное решение о разводе.

«Аристотель сказал: «Гнев врачуется временем». Эти три месяца нужно сделать обязательными, чтобы не так легко было развестись. Если это действительно должно произойти, то можно и подождать. Законодательная инициатива направлена на то, чтобы предоставление длительного срока для примирения было не правом судьи, а его обязанностью», — отметил юрист.