«Игры с государством»: Эксперт объяснила, почему в РФ на 10 браков приходится 8 разводов
Михайлова из ВЦИОМ: Россияне манипулируют семейным статусом из-за соцвыплат
Советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова прокомментировала свои слова о том, что в 2024 году на 10 браков в России пришлось восемь разводов. Несмотря на официальную статистику, на деле всё обстоит иначе.
В эфире радио «Комсомольская правда» она заявила, что в последнее время семейные пары разводятся, чтобы обмануть государство и получить дополнительные выплаты. Но в реальности продолжают жить под одной крышей и воспитывать детей.
«Это не очень хорошо, потому что мы не понимаем реальную ситуацию, реальную картину, кто реально нуждается в помощи и так далее. Конечно, мы не можем прийти в каждую семью и проверить, что у них происходит внутри, это семейная жизнь, это личное пространство и так далее», — отметила Михайлова.
Она считает, что отследить обман можно будет только тогда, когда регуляция перейдёт в цифровой формат. В таком случае россияне не смогут вести эти «игры с государством», так как будет видно, кто, где и с кем проживает.
Михайлова заявила, что пока Россия находится на третьем месте в мире среди стран по количеству разводов. Это происходит в большей мере из-за того, что пары перестали относиться к браку как к ценности. Влюблённые могут жить вместе долгие годы, но расписаться лишь когда появится ребёнок. И если раньше окружение критиковало такие семьи, то теперь относится вполне спокойно.