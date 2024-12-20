«Игры с государством»: Эксперт объяснила, почему в РФ на 10 браков приходится 8 разводов

Советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова прокомментировала свои слова о том, что в 2024 году на 10 браков в России пришлось восемь разводов. Несмотря на официальную статистику, на деле всё обстоит иначе.

В эфире радио «Комсомольская правда» она заявила, что в последнее время семейные пары разводятся, чтобы обмануть государство и получить дополнительные выплаты. Но в реальности продолжают жить под одной крышей и воспитывать детей.

«Это не очень хорошо, потому что мы не понимаем реальную ситуацию, реальную картину, кто реально нуждается в помощи и так далее. Конечно, мы не можем прийти в каждую семью и проверить, что у них происходит внутри, это семейная жизнь, это личное пространство и так далее», — отметила Михайлова.

Она считает, что отследить обман можно будет только тогда, когда регуляция перейдёт в цифровой формат. В таком случае россияне не смогут вести эти «игры с государством», так как будет видно, кто, где и с кем проживает.