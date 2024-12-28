Россиянам предложили проверить психологическое здоровье по пяти признакам

Психологическое здоровье является не конечной целью человека, а инструментом для преодоления жизненных трудностей, а также сохранения гармонии в отношениях с другими людьми. В процессе решения данных задач важную роль играет чёткое осознание своих сильных и слабых сторон, уверена психолог Марианна Абравитова.

Также психологически здорового человека отличает регулярная работа над собой. Ещё одним признаком можно считать готовность уважать личные границы, причём не только свои, но и чужие. Кроме того, эксперт обратила внимание на умение справляться с болезненными эмоциями. Здоровый человек не избегает проблем, а рефлексирует над ними. Наконец, его выделяет способность получать удовольствие от увлечений и хобби.