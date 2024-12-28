Психолог озвучила пять причин, по которым женщин тянет к эмоционально недоступным мужчинам
Психолог Романив: Женщин может тянуть к недоступным мужчинам из-за неуверенности
Многие женщины предпочитают вступать в отношения с эмоционально недоступными мужчинами, хотя подобная связь наносит им боль. Причины странного поведения представительниц прекрасного пола раскрыла психолог Ольга Романив. По её словам, проблема может быть связана с недостатком родительской любви.
«Если у девочки в детстве отсутствовали доверительные и близкие отношения с собственными родителями или кто-то из них был эмоционально недоступным, с большой долей вероятности, повзрослев, она выберет себе в партнёры такого же человека», — отметила эксперт в интервью «Вечерней Москве».
Кроме того, женщина может отзеркаливать собственное поведение. Такое случается, если она сама эмоционально недоступна. Ещё одна причина кроется в поиске острых ощущений. Некоторым женщинам просто нравятся психологически сложные партнёры. Также к эмоционально недоступным мужчинам может тянуть из-за неуверенности в себе. А ещё психолог указала на проблему тревожного типа привязанности.
«Очень часто женщины с указанным свойством поведения как раз ориентируются на эмоционально недоступных партнёров, выбирая их по определённому внутреннему «чувствованию». Чем больше мужчина ведёт себя неоднозначно и закрыто, тем сильнее женщина стремится в отношения», — объяснила психолог.
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