Психолог озвучила пять причин, по которым женщин тянет к эмоционально недоступным мужчинам

Многие женщины предпочитают вступать в отношения с эмоционально недоступными мужчинами, хотя подобная связь наносит им боль. Причины странного поведения представительниц прекрасного пола раскрыла психолог Ольга Романив. По её словам, проблема может быть связана с недостатком родительской любви.

«Если у девочки в детстве отсутствовали доверительные и близкие отношения с собственными родителями или кто-то из них был эмоционально недоступным, с большой долей вероятности, повзрослев, она выберет себе в партнёры такого же человека», — отметила эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, женщина может отзеркаливать собственное поведение. Такое случается, если она сама эмоционально недоступна. Ещё одна причина кроется в поиске острых ощущений. Некоторым женщинам просто нравятся психологически сложные партнёры. Также к эмоционально недоступным мужчинам может тянуть из-за неуверенности в себе. А ещё психолог указала на проблему тревожного типа привязанности.