«Бей или беги»: Врач рассказала, как стресс влияет на эндокринную систему
Врач Есипова предупредила о влиянии стресса на эндокринную систему
Во время стрессовых ситуаций организм запускает сложный механизм реакций, жизненно необходимый для выживания. В этом процессе задействованы два гормона стресса: адреналин и кортизол, вырабатываемые надпочечниками и выполняющие различные функции, рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Есипова.
«Адреналин отвечает за мобилизацию всех сил организма и мгновенную реакцию на угрозу. Реакцию, которую можно назвать «бей или беги»: кровь быстрее поступает к мышцам, увеличивается скорость кровотока, учащается дыхание, организм получает больше кислорода, мозг приходит в режим готовности», — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Кортизол, в свою очередь, имеет большое значение в длительной реакции на стресс, так как под его воздействием происходит дополнительное высвобождение глюкозы для питания мышц и подавление иммунной системы, что позволяет сосредоточиться на выживании, а не на борьбе с инфекцией. Подобная система, по словам медика, предназначена для кратковременной реакции на негативные ситуации, однако в современных условиях стресс нередко принимает хронический характер.
При этом постоянная выработка кортизола «ставит на паузу» важные жизненные процессы, что может приводить к серьёзным последствиям. В частности, у человека повышается артериальное давление, чтобы подготовить организм к активной реакции на стрессовую ситуацию, однако это также снижает эффективность иммунной системы, которая становится менее приоритетной в условиях стресса. В результате организм становится более уязвимым к заболеваниям, и хронические нарушения в работе иммунной системы могут привести к аутоиммунным заболеваниям.
К побочным эффектам хронического стресса можно отнести тревожные расстройства и ожирение. Проблемы со сном появляются из-за снижения выработки мелатонина, а при хроническом стрессе возникают расстройства ЖКТ. Кроме того, стресс может привести к депрессии и паническим атакам. В долгосрочной перспективе постоянная выработка кортизола способствует накоплению жира и увеличению массы тела, что служит защитной функцией организма, резюмировала Есипова.
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