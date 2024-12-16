Инфекции и воспаления: Хронический стресс может ударить ниже пояса, предупредил врач

Удары ниже пояса запрещены только в спорте, зато в обычной жизни от этого никуда не деться. Как оказалось, у хронического стресса есть довольно неожиданное и коварное последствие — из-за него могут возникнуть инфекции или воспаления мочевого пузыря. Об этом предупредил уролог-андролог Артур Богатырёв.

«Стресс — это реакция организма на внешние раздражители. В ответ на стресс выделяется кортизол, гормон, который влияет на множество функций организма, в том числе на работу нервной системы, контролирующей мочеиспускание», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, стресс может воздействовать на мочевой пузырь различными способами. Одним из них являются спазмы, вызванные сокращением мышц под воздействием стресса. Это может привести к учащённому мочеиспусканию. Причём сильное желание опорожниться возникает даже при небольшом количестве мочи.

Не исключено и нарушение работы сфинктера — мышцы, отвечающей за удержание мочи. Под воздействием стресса контроль сфинктера может ослабевать, что приводит к недержанию. Врач добавил, что хронический стресс может усилить воспалительные процессы, так как он снижает иммунные функции, соответственно делая мочевой пузырь более восприимчивым к инфекциям.