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16 декабря, 09:05

Инфекции и воспаления: Хронический стресс может ударить ниже пояса, предупредил врач

Врач Богатырёв: Инфекция мочевого пузыря может быть последствием стресса

Удары ниже пояса запрещены только в спорте, зато в обычной жизни от этого никуда не деться. Как оказалось, у хронического стресса есть довольно неожиданное и коварное последствие — из-за него могут возникнуть инфекции или воспаления мочевого пузыря. Об этом предупредил уролог-андролог Артур Богатырёв.

«Стресс — это реакция организма на внешние раздражители. В ответ на стресс выделяется кортизол, гормон, который влияет на множество функций организма, в том числе на работу нервной системы, контролирующей мочеиспускание», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, стресс может воздействовать на мочевой пузырь различными способами. Одним из них являются спазмы, вызванные сокращением мышц под воздействием стресса. Это может привести к учащённому мочеиспусканию. Причём сильное желание опорожниться возникает даже при небольшом количестве мочи.

Не исключено и нарушение работы сфинктера — мышцы, отвечающей за удержание мочи. Под воздействием стресса контроль сфинктера может ослабевать, что приводит к недержанию. Врач добавил, что хронический стресс может усилить воспалительные процессы, так как он снижает иммунные функции, соответственно делая мочевой пузырь более восприимчивым к инфекциям.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что у пациентов с уже имеющимися заболеваниями мочевого пузыря, такими как интерстициальный цистит, стресс может усугубить симптомы и спровоцировать обострение. Среди признаков, указывающих на влияние стресса на мочевой пузырь, он выделил частые позывы к мочеиспусканию, недержание, боли внизу живота, ощущение неполного опорожнения и нарушение сна из-за частых ночных позывов.

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Ранее врач назвал главные причины предновогодней депрессии. Кроме того, нарколог объяснил, почему у пьяных людей возникают вспышки агрессии. А ещё невролог предупредила о недуге, который часто путают с депрессией.

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freepik

Борис Эльфанд
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