«Сложный диагноз»: Невролог предупредила о недуге, который часто путают с депрессией

Состояние постоянного упадка сил, когда человек с утра просыпается уставшим и не чувствует прилива энергии после отпуска, называется хронической усталостью. Пациенты, страдающие от этого недуга, зачастую жалуются на отсутствие сил в мышцах, из-за чего у них пропадает желание что-либо делать.

Об этом рассказала врач-невролог Наталия Гаврилова. Она подчеркнула, что хроническая усталость не связана с переутомлением на работе. Хроническое состояние может возникнуть после перенесённого стресса или вирусной инфекции, например, коронавируса. При этом важно не путать недуг с депрессией.