«Сложный диагноз»: Невролог предупредила о недуге, который часто путают с депрессией
Невролог Гаврилова: Важно отличать хроническую усталость от депрессии
Состояние постоянного упадка сил, когда человек с утра просыпается уставшим и не чувствует прилива энергии после отпуска, называется хронической усталостью. Пациенты, страдающие от этого недуга, зачастую жалуются на отсутствие сил в мышцах, из-за чего у них пропадает желание что-либо делать.
Об этом рассказала врач-невролог Наталия Гаврилова. Она подчеркнула, что хроническая усталость не связана с переутомлением на работе. Хроническое состояние может возникнуть после перенесённого стресса или вирусной инфекции, например, коронавируса. При этом важно не путать недуг с депрессией.
«И это не депрессия. То есть, очень важно эти вещи тоже отделять. Сложный диагноз. Это диагноз-исключение», — подчеркнула кандидат медицинских наук в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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