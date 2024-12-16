Снимают стресс: Россияне стали больше вязать и чаще покупать пряжу со спицами

С января по ноябрь 2024 года траты россиян на пряжу и спицы выросли на 41%, а количество покупок увеличилось на 22%, показывает исследование, результаты которого публикует «Газета.ru». Примечательно, что атрибуты для хобби приобретают не только женщины, но и мужчины. Доля покупок среди них достигла 18%.

В среднем россияне тратят на спицы и пряжу 778 рублей, чек увеличился на 5%. Аналитики полагают, что рост популярности вязания связан с необходимостью снимать стресс. Данное хобби позволяет расслабиться. Кроме того, россияне стремятся создать уникальные вещи собственными руками. Они выбирают вязание, потому что им можно заниматься где угодно, а обучиться можно с помощью роликов в Сети.