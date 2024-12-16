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Регион
16 декабря, 14:40

Снимают стресс: Россияне стали больше вязать и чаще покупать пряжу со спицами

«Газета.ru»: С начала года траты россиян на пряжу и спицы выросли на 41%

С января по ноябрь 2024 года траты россиян на пряжу и спицы выросли на 41%, а количество покупок увеличилось на 22%, показывает исследование, результаты которого публикует «Газета.ru». Примечательно, что атрибуты для хобби приобретают не только женщины, но и мужчины. Доля покупок среди них достигла 18%.

В среднем россияне тратят на спицы и пряжу 778 рублей, чек увеличился на 5%. Аналитики полагают, что рост популярности вязания связан с необходимостью снимать стресс. Данное хобби позволяет расслабиться. Кроме того, россияне стремятся создать уникальные вещи собственными руками. Они выбирают вязание, потому что им можно заниматься где угодно, а обучиться можно с помощью роликов в Сети.

Популярность рисования тоже растёт в России. За аналогичный период граждане увеличили расходы на предметы для хобби на 7%, а числе покупок возросло на 11% при среднем чеке 1080 рублей, что на 19% выше прошлого периода. Четверть покупок, к слову, совершают мужчины. По мнению аналитиков, взрослые люди таким образом не только расслабляются, но и пытаются создать шедевр.

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freepik

Борис Эльфанд
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