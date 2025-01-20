«Сексуального подтекста нет»: Психолог рассказал о влиянии «офисной жены» на отношения в семье

В наши дни трудовые функции претерпели значительные изменения и лишь немногие сотрудники имеют возможность вернуться домой на обед, так как полдня проводят на работе. Поскольку люди являются социальными существами, мы начинаем выстраивать близкие дружеские отношения на рабочем месте — это явление теперь называется «офисный брак». Такие отношения напоминают настоящие браки, но есть нюанс: они ограничены рамками работы и не переходят в романтическую плоскость. Life.ru пообщался с клиническим психологом Станиславом Самбурским, который рассказал, как такие «браки» влияют на семейную жизнь.

Явление «офисная жена» или «офисный муж» не носит сексуального подтекста, хотя злобные коллеги могут шипеть за спиной: «Яйца подкатывает». Человек выделяет коллегу противоположного пола, который закрывает потребность в общении. Также распространены «офисные дети» и «офисные родители» — это тоже коллеги, с которыми установились душевные отношения. Станислав Самбурский Клинический психолог

Психолог отметил, что «офисный муж» может первым поддержать, когда эмоции на работе зашкаливают. А «офисная жена» с большим пониманием отнесётся к рассказам о конфликтах на совещаниях, чем настоящая жена. Она гораздо лучше видит общую картину и может не только оказать эмоциональную поддержку, но и предложить разумный совет для решения ситуации.

С другой стороны, продолжил специалист, недоверие к офисным отношениям выглядит вполне естественно. А когда есть беспокойство, то ссоры и недопонимания в семье почти неизбежны. В связи с этим, подчеркнул Самбурский, важно думать о балансе между работой и личной жизнью.

«Исследования говорят, что счастье в браке зависит от качества времени, которое супруги проводят вместе. Качество — это значит общение, совместные хобби, поездки, общие взгляды на жизнь. Детям не так важны деньги, ради которых вы с утра до вечера работаете и не видите их. Им нужно видеть и проводить время с родителями, чтобы вырасти здоровыми эмоционально», — добавил психолог.

Разрывать отношения с «офисным супругом» не стоит — это крепкий тыл. Однако чтобы снизить вероятность разрушения семьи, важно открыто и честно говорить об этом со своим «офисным мужем» или «офисной женой». Например: «С тобой классно, но я женат». Установление подобных границ, по словам специалиста, поможет избежать недоразумений.

Также Самбурский советует переименовать «офисного мужа» в «офисного братишку», а «офисную жену» в work bestie (подружка. — Прим. Life.ru). Эти слова не имеют романтической окраски, поэтому снизится напряжение. Так вы сохраните дружеские отношения на работе без подозрений в семье.