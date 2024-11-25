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25 ноября, 11:49

Психолог поделилась советами, как найти работу мечты после 30 лет

Психолог Никитина-Кузякова: Профессиональный кризис наступает в 27-33 года

Взрослые люди часто сталкиваются с ситуацией, когда прежняя работа больше не приносит удовольствия, и хочется поменять её на что-то другое. Чтобы не ошибиться с выбором, в первую очередь необходимо заглянуть в глубины собственного подсознания и может даже вспомнить то, о чём мечтали в детстве. Такой совет дала бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.

«Обычно пик личностного и профессионального кризисов приходится на 27-33 года. И именно в этот период люди начинают задумываться о переменах в жизни», — объяснила эксперт в разговоре с РИАМО.

По словам психолога, ключевым моментом в процессе смены деятельности является искренний ответ на вопрос о собственных желаниях. Возможно, в детстве вы хотели заниматься музыкой или рисованием, но родители сказали, что это несерьёзно и отправили учиться на юриста, бухгалтера или экономиста. Никитина-Кузякова считает, что вернуться к детским мечтам не поздно в любом возрасте, и родительские установки не должны этому помешать.

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Кроме того, чтобы принять взвешенное решение, психолог советует обратиться к профессиональной диагностике личности. Такое тестирование даст чёткое представление о достоинствах и недостатках, что поможет сделать более осознанный выбор.

Стоит отметить, что в последнее время в России увеличилось число людей, которые меняют работу как перчатки. Например, в Московском регионе средний срок работы человека на одном месте сократился с десяти до трёх лет. Главным образом на этой ситуации сказывается кадровый дефицит — работодатели поднимают зарплату, предлагают бонусы для привлечения сотрудников и укомплектовки штата. Кроме того, работники клюют на дополнительные бонусы, которых нет на прежнем месте работы, ДМС, гибкий график, удобный офис и прозрачный KPI.

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freepik

Алёна Зиновьева
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